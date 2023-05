Merate: l’artista Corrado Fabbri dona due opere alla città

Il doppio omaggio è avvenuto al termine della mostra antologica ospitata a Villa Confalonieri

Donati un quadro al Comune e uno alla Rsa Villa dei Cedri. Il ringraziamento dell’assessore Albani

MERATE – Ha voluto omaggiare la città che ha appena ospitato la sua personale intitolata “Tutto può accadere” con due opere, una donata al Comune e l’altra alla Rsa Villa dei Cedri. Il gesto nobile e generoso porta la firma di Corrado Fabbri, l’artista in mostra fino a 21 maggio a Villa Confalonieri.

Fabbri, milanese, classe 1936, ha regalato al Comune una tela, della dimensione di 70 x 100 cm intitolata evocativamente “Una luce radente” mentre alla casa di riposo Villa dei Cedri è stata omaggiata con “Quaranta lavori a quattro mani” elaborazione, assemblaggio e interventi pittorici su disegni di Olga, moglie dell’artista.

Lusingata dalla doppia donazione, l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani che commenta: “Sin da subito l’artista aveva intenzione di lasciare due opere a Merate: sono sicura che dove verranno posizionati lasceranno al visitatore un po’ del suo spirito combattivo e di rinascita”.

Appassionato ricercatore nell’ambito delle più disparate tecniche della creatività, Fabbri, una laurea in scienze economiche alla Cattolica di Milano e un diploma all’accademia di Belle Arti di Brera, ha prodotto nel corso degli ultimi decenni opere caratterizzate dall’approfondita sperimentazione di differenti linguaggi artistici, ottenendo originali risultati sia in termini di tecnica produttiva, sia per la profondità del messaggio che le sue elaborazioni riescono a veicolare verso lo spettatore.

La mostra meratese è stata promossa dall’assessorato alla Cultura ed è stata curata dalla professoressa Elisabetta Parente in collaborazione con le associazioni Fotolibera, Comitato Viale Verdi e Artee20, con il patrocinio della Provincia di Lecco e del Sistema Museale della Provincia di Lecco.