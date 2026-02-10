Merate, le proposte di Ronzinante tra cinema e teatro

Venerdì 13 febbraio nuovo appuntamento della rassegna Cinema Spazio 50

Lunedì 16 febbraio parte invece il corso di teatro per adolescenti

MERATE – Cinema e teatro per una proposta culturale sempre di qualità. A proporla, anche questa settimana, è Ronzinante, l’associazione con sede a Novate, punto di riferimento nell’ambito del teatro e della cultura in generale.

Si comincia venerdì 13 febbraio alle 21 con il terzultimo appuntamento della rassegna Cinema Spazio 50: in programma “As Bestas” un’opera intensa e profondamente umana, firmata da uno dei più autorevoli registi del cinema contemporaneo europeo. Il film, acclamato dalla critica internazionale e vincitore di numerosi riconoscimenti nei principali festival, esplora con straordinaria lucidità la tensione tra individuo e comunità in un contesto rurale tanto affascinante quanto ostile.

La proiezione si inserisce all’interno del percorso della rassegna dedicato al miglior cinema d’autore contemporaneo, e sarà accompagnata da un momento di confronto e approfondimento con il pubblico.

Un’occasione per riflettere sui temi della convivenza, della paura dell’altro e delle fragilità che emergono quando il desiderio di armonia si scontra con tensioni profonde e irrisolte.

Per prenotare il proprio posto il link è https://ronzinante.org/cinemaspazio50/

Lunedì 16 febbraio partirà invece un nuovo corso teatrale dedicato agli adolescenti che desiderano scoprire il mondo del teatro per la prima volta.

Le lezioni, pensate per ragazze e ragazzi dai 13 ai 17 anni, si svolgeranno per 11 lunedì dalle 18.30 alle 20 presso Spazio 50, in Via Vittorio Veneto angolo Via Crocifisso a Merate.

Il laboratorio più breve è pensato per chi vuole avvicinarsi al teatro senza impegno a lungo termine.

Un’opportunità per sperimentare, conoscere e crescere attraverso il gioco teatrale.

Il corso offrirà un approccio semplice e coinvolgente, ideale per chi non ha esperienza teatrale ma vuole mettersi in gioco. Attraverso esercizi di gruppo, momenti di ascolto reciproco e attività pratiche, i partecipanti impareranno a comunicare con il corpo e la voce, sviluppando fiducia e creatività. Il laboratorio si concluderà con una piccola performance collettiva, frutto del lavoro condiviso.

La prima lezione, quella del 16 febbraio, costituirà anche la lezione prova, gratuita. Info info@ronzinante.org 3355254536.