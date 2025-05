Merate, arriva il Maggio dei libri con letture diffuse e disconnesse

Ricco il calendario di iniziative realizzato dall’amministrazione comunale insieme alla biblioteca e alla Pro Loco

Sabato 10 maggio torna, con una formula nuova, Merate incontra l’autore, mentre il 24 maggio spazio alle letture diffuse tra centro e frazioni. Con la Pro Loco arrivano anche le letture disconnesse: appuntamento il 24 e il 31 maggio

MERATE – Un intero mese di attività e iniziative per celebrare, con tutti i crismi, il Maggio dei libri, proposta lanciata dal Centro per il libro e la letteratura, giunta quest’anno alla 15esima edizione.

L’amministrazione comunale, su impulso dell’assessora Patrizia Riva, ha deciso di raccogliere l’invito con slancio confezionando un calendario ricco di appuntamenti. “L’obiettivo è quello di avvicinare nuovi lettori ai libri e alla biblioteca – spiega l’assessora, sottolineando con orgoglio come la biblioteca civica cittadina risulti quella che a livello provinciale fa registrare il secondo dato più alto di prestiti dopo quella di Lecco – Merate può fregiarsi da anni del titolo di Città che legge e ha rinnovato di recente il “Patto locale per la lettura”. Proprio per questo vogliamo però andare avanti e puntare a diventare, concretamente, una città che legge intercettando nuovi lettori”.

In questo senso si spiegano le locandine, apparse nei giorni scorsi appese agli alberi in centro e nelle frazioni, con riportate le copertine di libri consigliati dalle bibliotecarie Barbara Biffi e Stefania Maggio che si potranno leggere gratuitamente sottoforma di ebook o audiolibro semplicemente inquadrando il qrcode stampato.

Le iniziative non finiranno qui. Sabato 10 maggio tornerà l’appuntamento con “Merate incontra l’autore”, con una formula nuova e rivista. Anzichè spalmati nel corso del mese, gli inconri si terranno tuti sabato in una lunga giornata dedicata interamente ai libri. Si comincia alle 10 con Valentina Albani con “E’ l’ora di andare”, seguirà, alle 11, Ambrogio Andreotti con “La bottega di Roger” mentre alle 14 sarà la volta di Valentina Alba con “Molto più di prima”. Il pomeriggio sarà contrassegnato da altri due incontri: alle 15 Adriana Lanfranconi presenterà “Il paese sul lago” mentre alle 16 Raffaella Legramandi parlerà del suo “Edda”.

Rappresenta invece una novità assoluta l’iniziativa di sabato 24 maggio quando alle 11, diversi luoghi disseminati tra centro e frazioni, si trasformeranno, in contemporanea, in arene per delle letture affidate a un gruppo di lettrici volontarie. Verranno letti dei classici a voce alta e all’aperto così da incuriosire e invogliare passanti e residenti. Già individuate le location che spazieranno dal parco del Cannocchiale a piazza Vittoria e piazza Italia, arrivando in viale Verdi (piazzetta vicino a Tamandi), a Novate nella zona delle Piazze, a Sartirana nella zona del lago, a Pagnano e Brugarolo.

Portano invece la firma della Pro Loco i due appuntamenti con le “Letture disconnesse” in programma sabato 24 maggio nel parco di via Allende e sabato 31 maggio in quello del Cannocchiale, sempre alle 18. Requisito numero uno per la partecipazione sarà lasciare il proprio dispositivo digitale ai volontari della Pro Loco, gustandosi per un’ora la lettura a piacere di un libro.

Per tutto il mese di maggio, infine, in una quindicina di negozi di Merate che hanno accettato la proposta della biblioteca sarà possibile trovare un box contenente alcuni libri che si potranno prendere liberamente e gratuitamente.

Tutte le iniziative in calendario sono ad accesso libero e senza prenotazione. Per informazione è possibile contattare la biblioteca al numero 0399903147 oppure scrivere all’indirizzo mail biblioteca.civica@comune.merate.lc.it.