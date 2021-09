Merate: l’omaggio a Dante e Dostoevskij nel nuovo ciclo di MerAteneo

Previste lezioni sia in presenza in Auditorium che online

Si comincia il 24 settembre con una lezione dedicata al grande scrittore russo

MERATE – Sessantasei posti in presenza a cui si aggiunge la possibilità di seguire le lezioni da casa attraverso una piattaforma elettronica. Prenderà il via il 24 settembre con un incontro dedicato a Fedor Dostoevskij, il nono anno accademico di MerAteneo, ciclo di incontri e conferenze molto apprezzato dal pubblico meratese e non solo.

La rassegna, promossa dal Comune, vede in cabina di regia per la direzione scientifica e il coordinamento, l’associazione Liberi Sogni. “Molte saranno le ricorrenze che in questa sessione arricchiranno i nostri incontri, a partire ovviamente dai 700 anni dalla scomparsa di Dante, che affronteremo anche dal punto di vista musicale; altri anniversari “letterari” saranno quelli della nascita dello scrittore russo Fedor Dostoevskij (1821) e del grande Leonardo Sciascia (1921) – spiegano i referenti del sodalizio – . Avremo occasione inoltre di celebrare, in un unico ciclo comparativo, le ricorrenze dell’Unità d’Italia e della stesura della nostra Costituzione. E non mancheranno lezioni sulla Storia del Teatro, per ricordare la nascita del grande registra Giorgio Strehler (1921). Ritorneranno infine discipline care agli affezionati, come Astronomia, Scienze naturali, Storia dell’Arte e Filosofia”.

Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, si è deciso di dare la possibilità sia di seguire in presenza le lezioni (il venerdì pomeriggio secondo il calendario prestabilito dalle 14.30 alle 16.45 in Auditorium “Giusi Spezzaferri” – disponibilità 66 posti) sia online tramite la piattaforma Teams. L’accesso all’Auditorium sarà consentito solo agli iscritti muniti di green pass valido per tutta la durata della sessione. Dovranno inoltre essere sempre rispettate tutte le norme anti-Covid in vigore.

Le pre-iscrizioni saranno possibili a partire da mercoledì 1° settembre inviando una e-mail a eventi.culturali@comune.merate.lc.it

Il costo di iscrizione è di 20 euro per l’intera sessione online mentre per chi frequenterà in presenza si parla di 35 euro per residenti e 40 euro per i non residenti. Non sono previsti rimborsi in caso di mancata frequenza o interruzione delle lezioni.

“In questo momento di difficoltà l’interesse per la cultura non deve diminuire ma, al contrario, aumentare ed essere di stimolo per la mente nell’attesa di un ritorno alla normale socialità – spiega l’assessore alla promozione turistica e culturale Fiorenza Albani – . La cultura fa star bene le persone ed illumina la mente. In continuità con le altre sessioni, gli argomenti spaziano tra diversi campi scientifici, artistici, storici e verranno ricordati gli anniversari più importanti dell’anno. Nell’attesa di ritrovarci tutti nel nostro caro Auditorium, auguro un buon “viaggio culturale” nel passato e nel presente”.

PER IL PROGRAMMA DI MERATENEO CLICCA QUI