Merate Musica apre la stagione a Sabbioncello con l’”Oratorio di Natale”

Il concerto si terrà venerdì 15 dicembre alle 20.45

Nell’occasione verrà presentato il calendario dei concerti di Merate Musica

MERATE – Primo appuntamento della stagione 2023/2024 della rassegna Merate Musica venerdì 15 dicembre alle 20.45 nella splendida chiesa di Santa Maria Nascente a Sabbioncello.

Il concerto, intitolato “Oratorio di Natale”, vedrà protagonisti i cori Nuove Armonie di Merate e la corale San Giovanni Battista di Cernusco Lombardone, diretti dal maestro Federico Porcelli, un musicista di grande esperienza e levatura, molto apprezzato, conosciuto e attivo nel meratese.

L’Oratorio di Natale è un’opera di Camille Saint- Saëns (Parigi, 9 ottobre 1835 – Algeri, 16 dicembre 1921). Per Oratorio si intende, a partire dal Seicento, una composizione destinata alla preghiera. Ad essa daranno voce, alternandosi con il coro, i solisti Hsiao Pei Ku (soprano), Elena Nannini (mezzosoprano), Dyana Bovolo (contralto), Antonio Murgo (tenore) e Niccolò Scaccabarozzi (baritono). Accompagnerà al pianoforte Mauro Longari.

Il programma di venerdì 15 prevede inoltre l’esecuzione di alcuni canti tradizionali natalizi, adattati per coro a quattro voci, come l’immancabile “Tu scendi dalle stelle”. Sono brani che creano una suggestione unica e ispirano sentimenti di fratellanza e di pace, espressi in maniera sublime e universale dal linguaggio della musica.

Nell’occasione verrà presentato e per certi versi svelato tutto il calendario dei concerti, che si concluderà il 21 giugno, con la seconda edizione della festa della musica.

La rassegna Merate Musica vede in cabina di regia la scuola di musica San Francesco. In questi 14 anni sono stati organizzati e realizzati più di 120 eventi pubblici: concerti, incontri, conferenze, spettacoli rivolti ad un pubblico giovane, presentazioni, masterclass, esposizioni.

La qualità e originalità degli appuntamenti e la collaborazione tra la scuola di musica e l’assessorato alla Cultura del Comune di Merate, la forte volontà di valorizzare le eccellenze del territorio e la scelta di impreziosire i cartelloni con ospiti di rilievo internazionale, sono fattori che hanno determinato negli ultimi anni una grande crescita della rassegna, testimoniata da un pubblico sempre numeroso ed interessato, proveniente da Merate, dalla Provincia di Lecco e dalle province vicine.

“La scuola di Musica “San Francesco” ringrazia il Comune di Merate, gli sponsor, le aziende, i sostenitori, gli amici che rendono possibile la realizzazione della Rassegna Merate Musica” sottolinea il direttore Alberto Longhi.