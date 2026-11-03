Merate: nuovo appuntamento della rassegna Cinema Spazio50

Secondo appuntamento venerdì 6 novembre per la rassegna Cinema Spazio50

Ottimi riscontri al debutto lo scorso 23 ottobre

MERATE – Un viaggio in treno attraverso l’Europa del Nord che diventa l’occasione per raccontare un incontro inatteso, superare diffidenze e pregiudizi e riscoprire il valore della relazione con l’altro. È la storia al centro di “Scompartimento n. 6”, il film protagonista del secondo appuntamento di “Cinema Spazio50”, la rassegna cinematografica d’autore promossa da Ronzinante e ideata dal regista Jurij Razza.

La proiezione è in programma venerdì 6 novembre, alle 20.45, nella sede di Ronzinante, in via Vittorio Veneto a Merate. Dopo l’ottima partecipazione e il positivo riscontro ottenuti dalla serata inaugurale del 23 ottobre, la rassegna prosegue così il proprio percorso, con l’obiettivo di riscoprire il cinema come esperienza collettiva, occasione di confronto e crescita culturale.

La pellicola racconta l’incontro tra due persone molto diverse per età, carattere e visione del mondo. All’interno dello spazio ristretto di uno scompartimento ferroviario, durante un lungo viaggio, diffidenza e incomprensioni lasciano gradualmente spazio all’ascolto reciproco, dando vita a un legame autentico e inatteso. Un racconto delicato e profondamente umano, che affronta temi universali come la solitudine, il bisogno di connessione, la scoperta dell’altro e la consapevolezza di sé.

Premiata nei principali festival internazionali, l’opera trasforma un viaggio fisico in un percorso emotivo e interiore, offrendo uno sguardo sensibile sulle fragilità umane e sulle possibilità di incontro che possono nascere nelle circostanze più imprevedibili.

Come per ogni appuntamento di “Cinema Spazio50”, al termine della proiezione sarà possibile fermarsi per un momento di dialogo e confronto, trasformando la visione in un’occasione di riflessione condivisa.

La partecipazione è gratuita. Per consultare il programma e prenotare è possibile utilizzare questo link. Per ulteriori informazioni si può scrivere a info@ronzinante.org.