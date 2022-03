Merate: serata con Mario Luzzatto Fegiz in ricordo del paroliere Valerio Negrini

Appuntamento lunedì 21 marzo in Auditorium a Merate in occasione della giornata della poesia

Sul palco insieme al noto critico musicale la moglie Paola per un ritratto dell’indimenticabile paroliere della musica italiana

MERATE – Celebrare la giornata mondiale della poesia con una serata dedicata a Valerio Negrini, storico paroliere dei Pooh scomparso nel gennaio 2013. E’ quanto ha in programma per lunedì 21 marzo l’amministrazione comunale con la serata in programma alle 21 in Auditorium comunale. Presenti, per l’occasione, Paola Racca, moglie di Valerio Negrini e Mario Luzzatto Fegiz, noto critico musicale. Conduce Massimiliano Pavone.

L’incontro fornirà l’occasione per ricordare Negrini, batterista nonché autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh, oltre a testi solisti per Roby Facchinetti e Dodi Battaglia. Ha inoltre scritto testi per altri artisti quali: Caterina Caselli, Miguel Bosé, Milva, Marcella Bella.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti con obbligo di super green pass e mascherina Ffp2.