Merate, pienone a Villa Confalonieri per l’incontro con la scrittrice Francesca Giannone

L’appuntamento è stato promosso nell’ambito di Leggermente

Francesca Giannone ha presentato il suo ultimo romanzo intitolato “Gli anni in bianco e nero”

MERATE – Grande partecipazione di pubblico nel tardo pomeriggio di martedì a Villa Confalonieri per l’incontro con la scrittrice Francesca Giannone che ha presentato il suo ultimo romanzo intitolato “Gli anni in bianco e nero”.

Invitata a Merate nell’ambito della rassegna Leggermente, promossa da Assocultura Confcommercio Lecco e intervistata dal giornalista e scrittore Lorenzo Bonini, Giannone, autrice del best seller “La portalettere” ha trascinato il pubblico all’interno del suo ultimo romanzo, raccontando, mentre al suo fianco scorrevano le immagini dei più celebri film dell’epoca, degli anni Sessanta, anni luminosi seppur contraddistinti da tanto bianco e nero, non solo delle pellicole.

“Ci sono parti di me in ognuna delle quattro ragazze del libro, anche se mi rivedo di più nel carattere ribelle di Giovanna e nella passione artistica di Mimì” ha confidato, entrando in punta di piedi nella vita delle quattro sorelle Elia, salentine come lei. “Ogni sorella culla un sogno e trova sulla propria strada anche degli ostacoli, mettendo in mostra le luci e le ombre tipiche di ogni essere umano” ha rimarcato, sottolineando come la sorellanza sia un legame che va ben oltre il mero rapporto di sangue.

Non poteva mancare, come del resto anche nel libro, pieno di passaggi forti e vibranti, ma anche di siparietti simpatici e ironici (“E’ un romanzo in cui si ride anche molto”), un momento leggero e divertente con la lettura della ricetta dello “schiantamariti”, piatto salentino molto ricco e pesante, cucinato per “spegnere i bollenti spiriti” dei mariti…

L’incontro si è chiuso con il tradizionale firmacopie.