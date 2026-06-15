Merate, premiati i vincitori di “InQuadro il Territorio”: Frezza, Colombo e Riva sul podio tra i pittori

Domenica la cerimonia conclusiva a Villa Confalonieri dopo due settimane di mostra dedicate a fotografia, pittura e scultura

Premiati anche i migliori fotografi in concorso; Bertoldini, Colombo e Scalet. Riconoscimento speciale a Giorgia Azzolari come artista più giovane. Premio Coppia della Giuria Popolare a Sisti e Riva

MERATE – Si è conclusa domenica a Villa Confalonieri la prima edizione del concorso fotoartistico “InQuadro il Territorio”, iniziativa promossa da Fotolibera che nelle ultime settimane ha messo in dialogo fotografia, pittura e scultura attraverso un percorso espositivo dedicato al paesaggio e all’identità del territorio.

La manifestazione, ospitata dal 6 al 14 giugno negli spazi della storica villa meratese, si è chiusa con la cerimonia di premiazione delle opere vincitrici, valutate da una giuria di esperti chiamata a giudicare le reinterpretazioni artistiche degli scatti fotografici selezionati.

Nella sezione “Pittori”, il primo premio è stato assegnato a Gabriella Frezza con l’opera “Silenzi e sussurri”. La giuria ha premiato “il raffinato e consapevole omaggio al canone monettiano, giocato tra trasparenze e riflessi”, sottolineando come l’opera riesca a fondere suggestioni fotografiche, cinematografiche e musicali in “un mix avvolgente di sensazioni che indulgono al tattile, all’olfattivo e all’uditivo, invitando lo spettatore a sperimentare l’ebbrezza della sinestesia”.

Secondo posto per Giorgio Colombo con “Geometrie naturali”. Nelle motivazioni si evidenzia “la concentrazione estatica, magicamente sospesa, dello sguardo gettato su un orizzonte insolitamente alto”, capace di indicare “rigorosi ma poetici confini percettivi”. Apprezzata anche la ricerca cromatica che contrappone la freschezza azzurra della parte superiore dell’opera ai toni giallo-ocra della parte inferiore.

Terzo classificato Leana Riva con “Frammenti d’infinito”. La giuria ha riconosciuto nell’opera “una concitazione espressiva, innocente e liberatoria” che descrive il paesaggio attraverso una ciclicità di sensazioni cromatiche offerte allo sguardo senza filtri. Particolarmente valorizzata la scelta del formato ovale, capace di accentuare “il senso di mutualità e rispondenza reciproca» e di conferire all’opera «una struttura caleidoscopica, sorprendentemente cangiante”.

Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati i riconoscimenti della giuria fotografica, con la proclamazione dei primi tre classificati della sezione dedicata agli scatti: primo premio a Mauro Bertolini, secondo premio assegnato a Renato Colombo e terzo Bruno Scalet.

Un premio speciale è andato a Giorgia Azzolari, insignita del riconoscimento come artista più giovane partecipante alla manifestazione.

Consegnato anche il Premio Coppia della Giuria Popolare, attribuito attraverso le preferenze espresse dai visitatori della mostra a Francesca Sisti e Tullio Riva.

L’esposizione ha rappresentato il momento conclusivo di un progetto che, come sottolineato nei giorni inaugurali dal sindaco Mattia Salvioni, punta a valorizzare il territorio attraverso linguaggi artistici differenti ma complementari. Un’iniziativa inserita nel più ampio percorso di promozione territoriale legato al brand Brianza Valle e che ha coinvolto fotografi, pittori e scultori in una rilettura creativa dei paesaggi locali.

Foto gentilmente concesse da Alessandro Cogliati