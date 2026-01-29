Merate, proiezione speciale a Cinema Spazio 50 per la giornata della memoria

Appuntamento il 30 gennaio nella sede di Ronzinante

Verrà proiettato il film “Il figlio di Saul” del regista ungherese László Nemes

MERATE – Proiezione speciale nell’ambito della rassegna Cinema Spazio 50 in occasione della Giornata della Memoria. L’appuntamento è per venerdì 30 gennaio alle 21 nella sede di Ronzinante a Novate con il film “Il figlio di Saul”, pellicola che ha segnato in modo profondo la storia del cinema contemporaneo.

L’opera del regista ungherese László Nemes, vincitrice del Grand Prix al Festival di Cannes 2015 e del Premio Oscar al Miglior Film Straniero nel 2016, rappresenta uno dei più intensi e innovativi racconti cinematografici ambientati nell’orrore dei campi di sterminio nazisti.

Ambientato ad Auschwitz nel 1944, il film segue Saul Ausländer, membro del Sonderkommando, in una narrazione immersiva e sconvolgente che unisce rigore storico e una messa in scena unica nel suo genere. Attraverso un uso magistrale del piano sequenza e della profondità di campo, Nemes costruisce un’esperienza sensoriale che trascina lo spettatore dentro la realtà del protagonista, rendendo la sua missione di pietà e resistenza un atto di estremo valore umano.

La proiezione rientra nel programma della seconda edizione della rassegna Cinema Spazio 50, dedicata al grande cinema d’autore, e sarà seguita da un momento di dialogo e riflessione condivisa, in linea con lo spirito della Giornata della Memoria.

Per consultare il programma completo e prenotare il proprio posto: https://ronzinante.org/cinemaspazio50/

Per informazioni: Tel. 3287052937 oppure 3355254536.