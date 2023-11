Merate, reading teatrale “Leggere Lolita a Teheran” con Spano’

L’appuntamento è in programma sabato 18 novembre alle 21 in Auditorium: sarà presente la presidente di Amnesty International Italia Alba Bonetti

Il reading, promosso nell’ambito degli eventi di Ora Basta, vuole rappresentare un momento di riflessione e testimonianza

MERATE – Un reading che vuole rappresentare un momento di testimonianza, tramite la letteratura, sulla situazione vissuta in Iran, in primo luogo dalle donne. Si terrà sabato 18 novembre alle 21 in Auditorium a Merate la lettura teatrale di Cinzia Spanò del testo “Leggere Lolita a Teheran” di Azar Nafisi. L’attrice sarà accompagnata al violino da Marta Pistocchi.

Nato dal desiderio di sostenere le proteste scoppiate in Iran nel settembre del 2022 in seguito alla morte di Mahsa Amini seguita al suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato correttamente il velo, il reading, che ha ottenuto il patrocinio di Amnesty International, ha debuttato in prima nazionale il 25 novembre 2022, a RaiRadio nella trasmissione radiofonica di Laura Palmieri “Il Teatro di Radio 3” in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Tratto da “Leggere Lolita a Teheran”, bestseller di Azar Nafisi che narra la storia vera dell’autrice, costretta a lasciare l’Università dove insegnava a causa delle continue pressioni della Repubblica islamica esercitate sui contenuti delle lezioni e sulla vita privata delle persone, in particolare delle donne, il reading vuole diventare il proseguimento ideale degli lezioni che l’autrice era riuscita a organizzare nel salotto di casa trasformandolo in un luogo di libertà assoluta dove la letteratura, le parole, l’immaginazione diventano strumenti di lotta e resistenza. Uno spettacolo intenso e vibrante per creare una connessione con le donne che in questo momento nel mondo stanno lottando per la loro autodeterminazione e la loro libertà e contro ogni forma di oppressione e di violenza.

L’incontro rientra nelle iniziative della rassegna Ora Basta e prevede al termine la preziosa testimonianza della presidente di Amnesty International Italia Alba Bonetti, che parlerà delle proteste delle donne e della popolazione iraniana in nome della libertà e dell’impegno di Amnesty a fianco delle vittime della repressione.

L’ingresso allo spettacolo costa da 10 euro: è possibile acquistare il biglietto la sera stessa oppure online su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-leggere-lolita-a-teheran-reading-concert-a-cura-di-cinzia-spano-740087229827?aff=ebdssbdestsearch&keep_tld=1).