Merate, replica speciale de “Le bisbetiche domate” di Ronzinante

Nuovo appuntamento domenica 30 marzo dopo il successo registrato al debutto

In scena un cast tutto al femminile per la regia di Stefano Panzeri

MERATE – Verrà riproposta, a grande richiesta, visto il successo raccolto al debutto, la nuova produzione teatrale di Ronzinante intitolata “Le Bisbetiche Domate”. Il nuovo appuntamento da cerchiare sul calendario è per domenica 30 marzo alle 20.30, sempre nella sede del sodalizio meratese in via Vittorio Veneto 2 a Merate.

Lo spettacolo, di cui Stefano Panzeri ha firmato la regia, vede protagonista un cast tutto al femminile composto da Mary Masini, Daniela Buonanno, Barbara Rota, Eva Forlani, Silvia Maj e Teresina Cunillera. A loro spetta il compito di ripercorrere la figura e il ruolo della donna nella nostra cultura tra sorrisi, lacrime e gustose epifanie.

Uno spettacolo che potrebbe diventare un ragionamento collettivo su un tema sempre attuale e mai attuato.

Da segnalare infine, sempre nel prossimo fine settimana, anche la trasferta della compagnia meratese in Molise con lo spettacolo comico “I Promessi Storti” che verrà replicato ben due volte sabato 29 marzo a San Giuliano di Puglia, all’interno della rassegna regionale “Jamme belle”.

Per “Le Bisbetiche Domate”, visto il numero limitato di posti (solo 50) si consiglia la prenotazione al scrivendo a prenotazioni@ronzinante.org o inviando SMS o whatsapp al 3355254536