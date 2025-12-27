Merate, rinviato al 3 lo spettacolo di Ronzinante “La Luisona è tornata”

Lo spettacolo, previsto per questa sera, è stato posticipato di una settimana

In scena Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli, accompagnati al clarinetto dal maestro Alberto Longhi

MERATE – E’ stato rinviato a sabato 3 gennaio lo spettacolo “La Luisona è tornata”, originariamente previsto per questa sera, sabato 27 dicembre. Prodotte da Ronzinante e liberamente ispirate all’opera di Stefano Benni, le letture vedranno protagonisti gli attori Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli, magistralmente accompagnati dalle note del Maestro Alberto Longhi al clarinetto in un viaggio, sorprendete e affascinante, nel mondo letterario di Stefano Benni.

Lo spettacolo, in programma alle 21 nella sede di Novate, celebrerà l’autore bolognese, recentemente scomparso, attraverso i brani più iconici della sua produzione letteraria e sarà arricchito da piccoli aneddoti degli attori di Ronzinante che proprio a Stefano Benni devono gran parte della loro ispirazione teatrale.

L’ingresso è a offerta libera e non occorre prenotare.

Per qualunque info è possibile scrivere a info@ronzinante.org o chiamare il 3355254536