Merate: riparte MerAteneo con un omaggio ai 700 anni della morte di Marco Polo

Lezioni il mercoledì pomeriggio dal 21 febbraio al 15 maggio 2024

La direzione scientifica di MerAteneo è passata a Brig – Cultura e territorio

MERATE – Nuovo giorno e nuovo partner per MerAteneo, il ciclo di incontri e conferenze promosso da undici anni a questa parte dall’amministrazione comunale. La sessione primaverile, in partenza il 21 febbraio, si apre con un’importante novità, ovvero il cambio del giorno delle lezioni, il mercoledì anziché il venerdì e di partner con la direzione scientifica affidata, per tre anni, a Brig-cultura e territorio, l’associazione che ha immaginato e avviato MerAteneo insieme all’assessore Giusi Spezzaferri nel lontano 2012.

“Il filo conduttore di parte degli incontri sarà l’anniversario della morte del veneziano Marco Polo – puntualizza l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani -. Viaggeremo, come ha fatto il grande esploratore per scoprire l’affascinante cultura cinese. La sua impresa non è rimasta fine a sé stessa, perché grazie al suo scritto, “Il Milione”, ha influenzato numerosi esploratori, tra i quali Cristoforo Colombo e Amerigo Vespucci, che cercarono rotte inesplorate scoprendo “nuovi mondi”.

Le fanno eco i referenti di Brig: “Siamo felici di rientrare a pieno ritmo in questa avventura, anche se non ce ne siamo mai allontanati troppo. In questa sessione riproporremo voci e discipline che sono parte integrante dell’esperienza di MerAteneo, come archeologia con Luca Codara, psicologia con Manuela Pirotta, letteratura medievale con Claudia Crevenna mentre don Ivano porterà gli scritti in Cina, in occasione del settecentenario di Marco Polo. Non mancheranno i libri di Ivano Gobbato (anche qui in concomitanza con tre importanti anniversari); dopo l’Intelligenza Artificiale parleremo di Metaverso, per aprire la mente sul futuro; la voce nuova di Paolo Villa ci racconterà il cinema del Dopoguerra in Italia e godremo nuovamente di un gran finale con la scuola di Musica di Merate”.

Le lezioni si svolgeranno il mercoledì in Auditorium dalle 14.30 alle 16.45: sarà possibile pre-iscriversi a partire da martedì 23 gennaio inviando una e-mail a: eventi.culturali@comune.merate.lc.it specificando nell’oggetto: pre-iscrizione MerAteneo primavera 2024 e nel testo: nome, cognome, telefono, e-mail, residenza.

Verrà inviata tramite mail la conferma dell’avvenuta pre-iscrizione unitamente alle istruzioni per il versamento della quota di iscrizione. L’iscrizione a MerAteno costa 40 euro per i residenti, 50 euro per i non residenti.

CALENDARIO PRIMAVERA 2024

mercoledì 21 febbraio

14.30 intorno ai libri

Scarafaggi, orchi e miele selvatico: La Metamorfosi di Franz Kafka · Ivano Gobbato

15.30 archeologia

Archeologia cristiana: gli dei romani e l’alba di una nuova religione · Luca Codara

mercoledì 28 febbraio

14.30 archeologia

Archeologia cristiana: le tracce materiali dell’espansione del cristianesimo · Luca Codara

15.30 storia dell’arte

Mondi fluttuanti: fondamenti della pittura dell’Estremo Oriente · Manuela Beretta

mercoledì 6 marzo

14.30 intorno ai libri

Scarafaggi, orchi e miele selvatico: Il Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien · Ivano Gobbato

15.30 archeologia

Archeologia cristiana: l’evoluzione del culto dalle popolazioni barbariche al Medioevo

· Luca Codara

mercoledì 13 marzo

14.30 storia dell’arte

Mondi fluttuanti: da Hokusai a Hiroshige · Manuela Beretta

15.30 psicologia

La famiglia e il suo Ciclo Vitale | 1 · Manuela Pirotta

mercoledì 20 marzo

14.30 intorno ai libri

Scarafaggi, orchi e miele selvatico: Poesie di Anna Achmatova · Ivano Gobbato

15.30 tecnologie del futuro

Metaverso: i sogni. Le anticipazioni della fantascienza · Claudio Corbetta

mercoledì 27 marzo

14. 30 cinema

Dalla voce, dal grido, dal pianto delle cose. Cinema neorealista italiano (1944-1948)

· Paolo Villa

15.30 letteratura

Giovanni Boccaccio e la prima giornata del Decameron | 1 · Claudia Crevenna

mercoledì 3 aprile

14.30 storia della cina

Primi contatti tra mondo occidentale e mondo cinese: Giovanni da Pian del Carpine e la sua Historia Mongalorum · don Ivano Colombo

15.30 letteratura

Giovanni Boccaccio e la prima giornata del Decameron | 2 · Claudia Crevenna

mercoledì 10 aprile

14.30 storia della cina

Primi contatti tra mondo occidentale e mondo cinese: Il Milione di Marco Polo e i Mongoli in Cina · don Ivano Colombo

15.30 tecnologie del futuro

Metaverso: le realtà. Cosa ci facciamo qui? · Matteo Tavola

mercoledì 17 aprile

14.30 storia della cina

Primi contatti tra mondo occidentale e mondo cinese: la dinastia Ming e il grande isolamento · don Ivano Colombo

15. 30 psicologia

La famiglia e il suo Ciclo Vitale | 2 · Manuela Pirotta

mercoledì 24 aprile

14.30 cinema

Le miniere di luce. Dighe ed energia idroelettrica nei film documentari del dopoguerra (1947-1963) · Paolo Villa

15.30 tecnologie del futuro

Metaverso: gli incubi. Il lato oscuro della realtà virtuale · Paolo Motta

mercoledì 8 maggio

14.30 storia dell’arte

Mondi fluttuanti: l’Occidente folgorato da stampe e inchiostri · Manuela Beretta

15.30 psicologia

La famiglia e il suo Ciclo Vitale | 3 · Manuela Pirotta

mercoledì 15 maggio

14.30 musica

Playing The 20th. La lezione e il concerto · scuola di musica San Francesco