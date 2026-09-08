Merate, ripartono i corsi teatrali di Ronzinante

Le lezioni di prova sono in calendario a partire da lunedì 5 ottobre
Da 25 anni Ronzinante si occupa di diffondere l’arte teatrale tra spettacoli, festival e formazione
MERATE – Ripartono a ottobre i corsi teatrali per tutte le fasce di età, fiore all’occhiello dell’attività di Ronzinante, associazione che da ben 25 anni si occupa di diffondere l’arte teatrale, attraverso spettacoli, festival e formazione.
Sono aperte le iscrizioni alle lezioni di prova che cominceranno da lunedì 5 ottobre:
– per i più piccoli (fascia d’età 6-10 anni) sarà possibile frequentare il lunedì o il martedì
(dalle 17 alle 18.30). Le lezioni di prova saranno lunedì 5 ottobre e martedì 6 ottobre. A
condurre il corso sarà l’attore meratese Stefano Panzeri;
– i preadolescenti (fascia d’età 11-13 anni) si ritroveranno il martedì dalle 18.30 alle 20 e la lezione di prova sarà martedì 6 ottobre. L’insegnante sarà l’attrice e danzatrice Antonella Marrone;
– gli adolescenti (fascia d’età 14-17 anni) si ritroveranno il giovedì dalle 18.30 alle 20 e la
lezione di prova sarà giovedì 8 ottobre, accompagnati sempre da Antonella Marrone;
– gli adulti (a partire dai 18 anni) che intendono frequentare il primo anno del laboratorio
teatrale, invece, lo faranno tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.30 e la lezione di prova sarà
lunedì 5 ottobre. A condurre il corso l’attrice Antonella Marrone;
– sempre per gli adulti, sarà possibile iscriversi al corso di Improvvisazione Teatrale 1° anno che si terrà tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.30 con la lezione di prova che si svolgerà martedì 6 ottobre, con la conduzione di Deborah Negri e Marco Tunesi.
Per chi ha già maturato, invece, esperienza teatrale ci saranno il secondo anno del laboratorio teatrale (tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.30 con prova lunedì 5 ottobre), il secondo anno di Improvvisazione Teatrale (condotto da Corrado Venturini e Elena Lah tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22.30 con prova giovedì 8 ottobre) e il laboratorio permanente i cui incontri saranno definiti in seguito.
Infine, come già proposto con successo lo scorso anno, riprenderanno gli appuntamenti de “Lo Specchio di Sè” che prevede due percorsi:
– il corso di Drammaterapia, condotto da Erika Redaelli per 10 sabati (dalle 15 alle 16.30) con il primo incontro sabato 10 ottobre;
– il corso di Autonarrazione & Blogging condotto da Stefano Panzeri e Noemi Gadaleta
E’ già possibile iscriversi alle lezioni di prova compilando il modulo a questo link
https://form.jotform.com/232193653810050 (raggiungibile anche visitando il sito
www.ronzinante.org )
Ma l’appuntamento dal vivo per conoscere al meglio i contenuti dei corsi e per poter parlare
direttamente con gli organizzatori e gli insegnanti sarà lunedì 28 settembre dalle 20.30
presso la sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate (fraz. Novate).
I corsi si svolgeranno nella sede di Novate e nel nuovo spazio dedicato ai corsi in Via Santa Maria di Loreto 11 a Merate.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.ronzinante.org , contattare Ronzinante scrivendo a info@ronzinante.org o chiamando il 335.5254536
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