Merate, ripartono i corsi teatrali di Ronzinante

Le lezioni di prova sono in calendario a partire da lunedì 5 ottobre

Da 25 anni Ronzinante si occupa di diffondere l’arte teatrale tra spettacoli, festival e formazione

MERATE – Ripartono a ottobre i corsi teatrali per tutte le fasce di età, fiore all’occhiello dell’attività di Ronzinante, associazione che da ben 25 anni si occupa di diffondere l’arte teatrale, attraverso spettacoli, festival e formazione.

Sono aperte le iscrizioni alle lezioni di prova che cominceranno da lunedì 5 ottobre:

– per i più piccoli (fascia d’età 6-10 anni) sarà possibile frequentare il lunedì o il martedì

(dalle 17 alle 18.30). Le lezioni di prova saranno lunedì 5 ottobre e martedì 6 ottobre. A

condurre il corso sarà l’attore meratese Stefano Panzeri;

– i preadolescenti (fascia d’età 11-13 anni) si ritroveranno il martedì dalle 18.30 alle 20 e la lezione di prova sarà martedì 6 ottobre. L’insegnante sarà l’attrice e danzatrice Antonella Marrone;

– gli adolescenti (fascia d’età 14-17 anni) si ritroveranno il giovedì dalle 18.30 alle 20 e la

lezione di prova sarà giovedì 8 ottobre, accompagnati sempre da Antonella Marrone;

– gli adulti (a partire dai 18 anni) che intendono frequentare il primo anno del laboratorio

teatrale, invece, lo faranno tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.30 e la lezione di prova sarà

lunedì 5 ottobre. A condurre il corso l’attrice Antonella Marrone;

– sempre per gli adulti, sarà possibile iscriversi al corso di Improvvisazione Teatrale 1° anno che si terrà tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.30 con la lezione di prova che si svolgerà martedì 6 ottobre, con la conduzione di Deborah Negri e Marco Tunesi.

Per chi ha già maturato, invece, esperienza teatrale ci saranno il secondo anno del laboratorio teatrale (tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.30 con prova lunedì 5 ottobre), il secondo anno di Improvvisazione Teatrale (condotto da Corrado Venturini e Elena Lah tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22.30 con prova giovedì 8 ottobre) e il laboratorio permanente i cui incontri saranno definiti in seguito.

Infine, come già proposto con successo lo scorso anno, riprenderanno gli appuntamenti de “Lo Specchio di Sè” che prevede due percorsi:

– il corso di Drammaterapia, condotto da Erika Redaelli per 10 sabati (dalle 15 alle 16.30) con il primo incontro sabato 10 ottobre;

– il corso di Autonarrazione & Blogging condotto da Stefano Panzeri e Noemi Gadaleta

E’ già possibile iscriversi alle lezioni di prova compilando il modulo a questo link

https://form.jotform.com/232193653810050 (raggiungibile anche visitando il sito

www.ronzinante.org )

Ma l’appuntamento dal vivo per conoscere al meglio i contenuti dei corsi e per poter parlare

direttamente con gli organizzatori e gli insegnanti sarà lunedì 28 settembre dalle 20.30

presso la sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate (fraz. Novate).

I corsi si svolgeranno nella sede di Novate e nel nuovo spazio dedicato ai corsi in Via Santa Maria di Loreto 11 a Merate.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.ronzinante.org , contattare Ronzinante scrivendo a info@ronzinante.org o chiamando il 335.5254536