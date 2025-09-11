Merate, ripartono i corsi teatrali di Ronzinante

Le lezioni di prova inizieranno da lunedì 6 ottobre

Dal 2001 Ronzinante propone corsi teatrali rivolte a tutte le età

MERATE – Bambini, adolescenti e adulti. E’ rivolta a tutte le età la proposta di corsi teatrali formulata da Ronzinante, associazione meratese che da ben venticinque anni si occupa di diffondere l’arte teatrale, attraverso spettacoli, festival e formazione; attività, quest’ultima svolta fin dal 2001 avvalendosi della professionalità di soci e collaboratori.

Anche per la prossima stagione sono aperte le iscrizioni alle lezioni di prova che cominceranno da lunedì 6 ottobre.

Per i più piccoli (fascia d’età 6-10 anni) sarà possibile frequentare il lunedì o il martedì

(dalle 17 alle 18,30). Le lezioni di prova saranno lunedì 6 ottobre e martedì 7 ottobre. A

condurre le lezioni l’attore meratese Stefano Panzeri.

I preadolescenti (fascia d’età 11-13 anni) si ritroveranno invece il martedì dalle 18.30 alle 20 e la lezione di prova sarà martedì 7 ottobre. L’insegnante sarà l’attrice e danzatrice Antonella Marrone.

Gli adolescenti (fascia d’età 14-17 anni) si ritroveranno il giovedì dalle 18.30 alle 20 e la

lezione di prova sarà giovedì 9 ottobre, accompagnati dall’attrice ed educatrice Agnese

Vismara.

Gli adulti (a partire dai 18 anni) che intendono frequentare il primo anno del laboratorio

teatrale, invece, lo faranno tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22,30 e la lezione di prova sarà

lunedì 6 ottobre. A condurre il corso l’attore Stefano Pirovano.

Sempre per gli adulti, sarà possibile iscriversi al corso di Improvvisazione Teatrale che si

terrà tutti i giovedì dalle 20.30 alle 22.30 con la lezione di prova che si svolgerà giovedì 9

ottobre, con la conduzione di Agnese Vismara.

Per chi ha già maturato, invece, esperienza teatrale verrà proposto il secondo anno del laboratorio teatrale (tutti i martedì dalle 20.30 alle 22.30 con prova martedì 10 ottobre) e il laboratorio permanente i cui incontri saranno definiti in seguito.

E’ già possibile iscriversi alle lezioni di prova compilando il modulo a questo link

https://form.jotform.com/232193653810050 (raggiungibile anche visitando il sito

www.ronzinante.org ).

Ma l’appuntamento dal vivo per conoscere al meglio i contenuti dei corsi e per poter parlare

direttamente con gli organizzatori e gli insegnanti sarà lunedì 29 settembre dalle 20.30

presso la sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate (fraz. Novate).

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.ronzinante.org , contattare Ronzinante scrivendo a info@ronzinante.org o chiamando il 335.5254536