Appuntamento sabato 11 e sabato 18 dicembre

Lo spettacolo “Xmas factor” scritto da Andrea Motta

MERATE – Anche quest’anno Ronzinante non mancherà all’appuntamento natalizio con gli spettatori più piccoli. Infatti sabato 11 dicembre alle 16 e sabato 18 dicembre alle 15, presso la propria sede di Merate, in Via Vittorio Veneto, andrà in scena il divertente spettacolo, adatto per bambini dai 5 anni in su, ma anche per i loro accompagnatori, dal titolo “Xmas factor”

Babbo Natale è troppo vecchio per consegnare regali?

Ecco il primo casting al mondo per la selezione del nuovo Babbo Natale e dei suoi aiutanti.

Chi avrà tutte le caratteristiche giuste per la sostituzione?

Lo spettacolo, scritto da Andrea Motta, vedrà in scena tre aspiranti aiutanti di Babbo Natale che, con i suggerimenti e l’aiuto del pubblico, dovranno superare delle prove per poter consegnare i regali ai bambini assieme al loro Capo: Babbo Natale, per l’appunto!

L’ingresso è a offerta libera e i posti sono limitati. Inoltre potrà accedere un solo accompagnatore per ogni bambino.

Quindi è fortemente consigliata la prenotazione scrivendo a info@ronzinante.org” info@ronzinante.org o contattando il 335 5254536.