Merate, si scaldano i motori della 6^ edizione del Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate”

La rassegna è promossa da Ronzinante Teatro: previsti quattro spettacoli in Auditorium a Merate

Dal 2016 a oggi sono state 21 le compagnie che si sono esibite nell’ambito del festival nazionale Città di Merate

MERATE – Le date sono già state fissate, mentre gli spettacoli in programma verranno resi noti entro il 15 luglio, a un mese dalla chiusura del bando. Stiamo parlando del Festival di teatro Città di Merate, appuntamento promosso da Ronzinante Teatro giunto alla sesta edizione. Una proposta che, anno dopo anno, va a intercettare, dando lustro alla città brianzola, il teatro “non dei grandi nomi, ma dei grandi appassionati, ovvero di quelle compagnie composte da attrici e attori che mettono sul palco, in maniera totalmente disinteressata, il cuore, la passione e l’energia autentica!” spiega Emiliano Zatelli, curatore della rassegna sin dalla prima edizione.

E aggiunge: “Abbiamo visto, dal 2016 ad oggi, esibirsi sul palco dell’Auditorium 21 compagnie provenienti da tutta Italia e addirittura dal Brasile e, in maniera costante, abbiamo visto crescere il numero degli spettatori e la qualità degli spettacoli. Ci siamo sentiti e, tuttora, ci sentiamo responsabili di dover offrire al pubblico meratese qualcosa di veramente originale ma, soprattutto, qualcosa di bello. L’emozione e la passione degli attori e delle attrici che calcano il palco del nostro Festival sono sempre arrivate con forza al pubblico. Abbiamo proposto diverse tipologie di pièce con l’intento di far conoscere tanti modi di fare teatro, di scrivere per il teatro, attraverso rappresentazioni di autori rinomati ma anche di lavori originali, frutto dell’ingegno di gente sinceramente appassionata”.

Quanto alla sesta edizione, fervono già i lavori: “Ronzinante è impegnata già da metà febbraio nella selezione delle migliori quattro compagnie non professionistiche presenti sul territorio italiano. Un lavoro certamente non facile, visto che spesso ci si trova di fronte a spettacoli che raggiungono livelli di qualità assolutamente comparabili, se non superiori, al teatro professionale. Abbiamo già ricevuto circa 50 proposte ad oggi e speriamo di riceverne altrettante entro la chiusura del bando prevista per il 15 giugno e, siamo certi, che anche per questa sesta edizione non deluderemo gli spettatori meratesi. Poi, entro il 15 luglio daremo comunicazione del calendario ufficiale”.

Gli spettacoli si alterneranno il sabato e la domenica da ottobre a dicembre: si partirà sabato 15 ottobre; seguiranno poi domenica 30 ottobre, sabato12 e domenica 27 novembre e si chiuderà domenica 4 dicembre con il debutto della nuova produzione di Ronzinante “I Promessi Stolti”, una divertentissima parodia ispirata a “I Promessi Sposi” di Manzoni.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno all’interno dell’elegante cornice dell’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” e, già dal 16 maggio, sarà possibile prenotare il proprio abbonamento che sarà poi possibile ritirare nelle serate di prevendita previste nella sede di Ronzinante a Novate.

Per informazioni sarà sufficiente mandare un whatsapp al 3355254536 o scrivere a info@ronzinante.org