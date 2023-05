Merate. Sold out la prima di “Ronzinante for… Maggio”: nuovo spettacolo il 19

Nuovo appuntamento con “Ronzinante for…Maggio” il 19 maggio con “Piccole bugie tra di noi”

MERATE – Tutto esaurito alla prima serata di “Ronzinante for… Maggio”, “improvvisata” rassegna teatrale ideata da Ronzinante coniugando la bellezza dell’assistere a uno spettacolo teatrale con il gusto di vincere una forma di formaggio messa in palio dall’azienda agricola Ghezzi.

Dopo il sold out sabato sera con spettacolo “Tre sull’altalena”, Ronzinante cercherà di bissare il successo con una dolceamara commedia dal titolo “Piccole Bugie Tra Noi” , spettacolo in scena venerdì 19 maggio, nella sede di Novate vede protagonisti un uomo e una donna sposati da diversi anni. In un serrato ritmo tra il comico e il drammatico si assiste alla disarmante decostruzione di un rapporto di affetto e amore che, a causa di una banale coincidenza, mette in luce la sua stessa fragilità e inconsistenza. In scena si alterneranno Paola Lungo ed Emiliano Zatelli accompagnati dalla musica dal vivo della pianista Suleima Burrafato.

A precedere lo spettacolo, la performance musicale dal vivo in programma alle 20.30 con il gruppo de “Il Mercato dei sensi”. Al termine, come anticipato, verrà effettuata l’estrazione tra gli spettatori di una forma di formaggio offerta dall’Azienda Agricola Ghezzi di Pagnano.

Il biglietto di ingresso costa 5 euro: è consigliata la prenotazione del posto mandando un messaggio al numero 335 5254536 o una mail info@ronzinante.org.

Da segnalare inoltre l’appuntamento di sabato 20 maggio alle 21 con “Improvvisamente on stage” sul palco dell’auditorium comunale. Ad esibirsi saranno gli allievi (adolescenti e adulti) del corso di improvvisazione teatrale, coadiuvati da Annalisa Arione. L’ingresso sarà ad offerta libera ed il ricavato verrà destinato alla Croce Rossa sez. di Merate.