Merate, spettacolo in streaming per il giorno del ricordo

Appuntamento online sabato 13 febbraio con lo spettacolo di Davide Giandrini

Verrà pubblicato online anche un video racconto il 10 febbraio in occasione del Giorno del ricordo

MERATE – Un viaggio tra i segreti delle foibe carsiche. E’ quanto propone, in occasione del giorno del ricordo, l’assessorato alla Cultura con lo spettacolo intitolato “Il sentiero del Padre” scritto e interpretato da Davide Giandrini. La rappresentazione verrà trasmessa in live streaming sabato 13 febbraio alle 17.30 al link http://www.comune.merate.lc.it/hh/index.php

Inoltre, nella giornata del 10 febbraio, istituita con legge del marzo 2004 come giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, verrà caricato sul canale youtube dell’ente un video racconto.

La scheda dello spettacolo

Tornando allo spettacolo di Giandrini, questo ha come protagonista Francesco, un bambino di 10 anni nato a Pola, in Italia, nel 1936. Sua madre si chiama Maria, suo padre Gianni fa il ciabattino. Tra il 1945 e il 1947 Pola è occupata dagli slavi. Rapinano, violentano e infoibano gli italiani. Lo stato non interviene. Molti hanno deciso di scappare. Maria ha deciso di restare. Il padre, di salvare suo figlio. Gianni e il piccolo Francesco fuggono nella notte. Con sé non hanno nulla. Sette giorni di cammino. Nel sentiero del bosco. Per salvarsi. La vita.