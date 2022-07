Merate, stagione teatrale al Manzoni: al via la campagna abbonamenti

Aperta la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale del Manzoni di Merate

Biglietteria aperta a luglio e a settembre: il cartellone degli spettacoli in programma

MERATE – Ha preso il via venerdì 1° luglio la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale 2022-23 promossa dal Teatro Manzoni di Merate, presentata ufficialmente alcune settimane fa (QUI ARTICOLO).

Concluso il periodo di prelazione riservato al rinnovo degli abbonati alla scorsa stagione la biglietteria, aperta in maniera straordinaria già venerdì scorso, sarà a disposizione del pubblico da oggi, lunedì 4 luglio tutti i lunedì e i giovedì del mese dalle 21 alle 22. Chiusa durante il mese di agosto, la biglietteria tornerà ad aprire da giovedì 1° settembre tutti i lunedì e giovedì dalle 21 alle 22.

Dal 1° luglio al 31 luglio negli orari di apertura della biglietteria sarà possibile effettuare la

prenotazione del proprio abbonamento scegliendo il posto fisso tra quelli disponibili nella

pianta della sala teatrale.

Dal 1° settembre al 30 settembre sarà possibile completare la prenotazione con il saldo dell’abbonamento e ricevere la card nominativa indicante il relativo posto assegnato.

Dal 1° settembre per l’intera stagione teatrale saranno messi a disposizione degli spettatori anche i biglietti ingresso per i singoli spettacoli.

PREZZI

ABBONAMENTO (con posto fisso assegnato)

POLTRONISSIMA: 150 euro

POLTRONA: 132 euro

BIGLIETTI SINGOLI SPETTACOLI

POLTRONISSIMA: 27 euro

POLTRONA: 24 euro

BIGLIETTI FAMILY SHOW: posto unico 7 euro

STAGIONE TEATRALE 2022 – 23

Giovedì 13 ottobre 2022 – UP&DOWN con PAOLO RUFFINI e la COMPAGNIA MAYOR VON FRINZIUS

Giovedì 3 novembre 2022 – IL MARITO INVISIBILE con MARIA AMELIA MONTI e MARINA MASSIRONI

Giovedì 1° dicembre 2022 – IL PAESE DEI CAMPANELLI con la COMPAGNIA D’OPERETTE ELENA D’ANGELO

Mercoledì 22 febbraio 2023 – LE NOSTRE ANIME DI NOTTE con LELLA COSTA e ELIA SCHILTON

Giovedì 30 marzo 2023 – CUORI SCATENATI con SERGIO MUNIZ, DIEGO RUIZ, FRANCESCA NUNZI e MARIA LAURIA

Giovedì 27 aprile 2023 – CASALINGHI DISPERATI con NICOLA PISTOIA, MAX PISU, GIANNI FERRERI e DANILO BRUGIA

FAMILY SHOW