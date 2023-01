Merate: stasera in Auditorium l’omaggio a Giorgio Perlasca

Lo spettacolo è promosso dall’assessorato alla Cultura in occasione della giornata della memoria

In scena con Teatro Laboratorio “Il magnifico impostore. Giorgio Perlasca”

MERATE – “Che cosa avrebbe fatto lei al mio posto?”: è la domanda da cui è nato lo spettacolo “Il magnifico impostore. Giorgio Perlasca” in programma questa sera, venerdì, alle 20.45 all’auditorium Spezzaferri.

Promossa dal Teatro Laboratorio con il patrocinio della Fondazione che porta il nome dell’uomo che salvò 5218 ebrei ungheresi, la rappresentazione teatrale si basa su un testo di Alessandra Domeneghini, in scena guidata dalla regia di Sergio Mascherpa. L’attrice si calerà nei panni di quattro personaggi: il narratore, che accompagnerà il pubblico nella comprensione dei fatti; la Contessa Irene, che aiutò Perlasca nella sua impresa; Madame Tournèe, che lavorò a stretto contatto con lui e Eva Lang, prima testimone affinché venisse proclamato “Giusto tra le nazioni“.

“Non è difficile spiegare perché abbiamo voluto realizzare uno spettacolo sulla sua impresa: perché si parla di giustizia, di coraggio, di umiltà; perché si parla di libero pensiero e di coscienza; perché si parla di capacità di compiere delle scelte a favore del bene; perché ci si trova di fronte all’eterno dilemma dell’essere o dell’avere – spiegano dal Teatro Laboratorio -. Le risposte di Perlasca ci sono piaciute e sono, purtroppo, attualissime, forse più di allora. Ed è proprio per avviare una riflessione, per portare un esempio alto che abbiamo voluto parlare di lui; viviamo in un’epoca tutt’altro che facile, in cui coraggio e capacità di scegliere sono „estremamente necessari”.

Ingresso libero.