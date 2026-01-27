Merate, successo per il concerto di musica barocca alla chiesa di San Bartolomeo

Gremita la chiesa di San Bartolomeo per il concerto di musica barocca

Gli oratori di Haendel hanno incantato il pubblico

MERATE – Applausi ed emozioni al concerto tenuto sabato sera nell’incantevole cornice della chiesa di san Bartolomeo. La serata, promossa nell’ambito del Festival di musica antica, giunto alla quarta edizione, si è rilevata un’ottima occasione per partecipare a un concerto di musica barocca con dei talentuosi solisti accompagnati da un quartetto d’archi.

Il soprano Rui Hoshina, il mezzosoprano Rachel O’ Brien e la voce recitante Andrea Zaniboni insieme all’Ensemble Il Ninfeo Urbano (composta da Gemma Longoni e Sinni Ricci al violino, Zeno Scattolin alla viola, Marlise Goidanich al violoncello e Franz Silvestri al clavicembalo) hanno proposto l’esecuzione degli oratori di Haendel.