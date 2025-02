Merate, teatro per famiglie: Drogheria Rebelot in scena con “Caro Lupo”

Appuntamento sabato 8 febbraio al teatro Manzoni con il terzo spettacolo della rassegna di teatro per famiglie

In scena “Caro Lupo” con la Drogheria Rebelot

MERATE – Terzo appuntamento teatrale dedicato alle famiglie quello che si terrà sabato 8 febbraio alle 15.30 al Teatro Manzoni di Merate nell’ambito della stagione 2024/25.

Nadia Milani firma la regia di “Caro Lupo”, spettacolo ideato da Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes e prodotto da Drogheria Rebelot con il sostegno di Festival Mondial des Theatres de Marionnettes di Charleville Mézierès e BIBOteatro, in collaborazione con Teatro Gioco Vita, Associazione Artemista, Zona K, In scena Veritas e Comune di Limbiate.

Lo spettacolo, adatto a bambini dai 3 anni in su, ha come protagonista una bambina di nome Jolie che abita in una casa in mezzo al bosco e all’improvviso si trova a dover affrontare e superare le proprie paure per ritrovare il suo amato orsacchiotto Boh.

L’ingresso costa 7 euro. In questa occasione gli organizzatori hanno distribuito 12 biglietti gratuiti ad alcune famiglie segnalate dalla Caritas Parrocchiale e dal Servizio Sociale Comunale, utilizzando i “biglietti sospesi” pagati dagli spettatori che hanno aderito all’iniziativa.

“Caro Lupo…” è l’inizio di una lettera che ha il sapore di una fiaba.

C’è una piccola casa in mezzo ad un grande bosco. La neve regala alla notte un silenzio sospeso, mentre le stelle abitano un limpido cielo invernale.

In quella casetta vecchia e sgangherata, si sono appena trasferiti la mamma, il papà e la piccola Jolie.

Jolie è una bambina con una fervida immaginazione che la porta ad inventare milioni di storie, tanto che anche lei, ogni tanto, si interroga sul confine labile tra realtà e finzione. È curiosa, coraggiosa, intraprendente, le piacciono le stelle, il suo inseparabile orso di pezza Boh e le cose che fanno un po’ paura.

I suoi genitori sono eccentrici, in molte faccende affaccendati, sono mani che sistemano, preparano, dialogano tra loro e spesso non danno molto peso a quelle che sembrano essere solo fantasie. Così non le credono quando Jolie sente un suono che non conosce, quando vede un’ombra che non riconosce ma soprattutto quando si accorge di una presenza insolita, una creatura del bosco che la affascina e contemporaneamente, la terrorizza. E quando Boh scompare, Jolie sente un coraggio inarrestabile, quel coraggio che solo l’Amore sa regalarci. E decide di partire, di andare alla ricerca di Boh, verso l’ignoto, si addentra nel bosco, incontra i suoi abitanti, si imbatte in ombre scure, scopre paesaggi incantati, e quando pensa di essersi perduta per sempre, Nonno Nodo e Nonna Corteccia le regaleranno la chiave per affrontare la paura. Perché tutti abbiamo paura e, a volte, essa si può addomesticare, se la guardiamo da vicino, se la attraversiamo, sa diventare piccola e preziosa.

Dipende sempre dal nostro sguardo su di lei.

Lo spettacolo si susseguirà con l’alternarsi di due livelli dimensionali, micro e macro, in un continuo cambio di punto di vista dello spettatore. Alle immagini si sovrappongono le parole, la drammaturgia musicale originale e la drammaturgia luminosa che si compone di tagli di luce, di riflessi, di sovrapposizioni e di dissolvenze. Il desiderio è quello di far dialogare il linguaggio del teatro delle ombre con quello del teatro su nero. La scelta del linguaggio del teatro d’ombre è determinata dalla sua intrinseca natura evanescente e misteriosa. L’ombra è qualcosa che vediamo ma che non possiamo toccare e sulla quale non possiamo agire: l’ombra rappresenta così la paura stessa. Il teatro su nero è un linguaggio profondamente immaginifico dove l’applicazione di un taglio di luce permette l’animazione di oggetti, materiali e pupazzi rendendo gli animatori completamente invisibili. Il nero ci permette di inscenare un mondo magico dove reale ed irreale si confondono.

Biglietti acquistabili presso la Biglietteria e on line all’indirizzo: www.cinemateatromanzonimerate.it

La biglietteria del teatro è aperta il martedì e giovedì dalle ore 21:00 alle 22:00 e nei giorni di spettacolo dalle ore 15:00. Informazioni: www.cineteatromanzonimerate.it, cineteatromanzonimerate@gmail.com – info@duepuntisrl.it

Whatsapp: 351 5890142