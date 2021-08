Ricco il programma di proposte dal 23 al 29 agosto

L’iniziativa porta la firma della scuola di musica San Francesco di Merate

MERATE – Torna il Festival Agnesi, un progetto della scuola di musica San Francesco di Merate giunto alla settima edizione.

Sono ancora aperte le iscrizioni per il corso di formazione orchestrale per non professionisti, il cuore del Festival: una settimana di musica e amicizia assieme all’Orchestra Agnesi. Sotto la guida attenta dei tutor di sezione, gli iscritti prepareranno un programma sinfonico a sorpresa: con lezioni collettive, prove a sezione e prove d’orchestra, il programma musicale viene gradualmente costruito con il sorriso sotto la guida di Marcello Corti, direttore d’orchestra. Affianco a lui, Antonietta La Donna, Marcella Schiavelli, Alberto Longhi, Gloria Uggeri, Stefano Bertoni e Sebastiano De Gennaro seguiranno archi, fiati e percussioni. E’ ancora possibile iscriversi al corso visitando il sito www.festivalagnesi.it

Attorno al corso di formazione orchestrale, il Festival si è negli anni arricchito di numerosi eventi gratuiti. Lunedì 23 agosto l’imponente Settima Sinfonia di Beethoven viene eseguita dall’Orchestra da Camera di Merate sotto la bacchetta di Marcello Corti presso Villa Subaglio, In caso di maltempo, l’evento viene posticipato a martedì 24 agosto.

Mercoledì 24 agosto il Quartetto Nymphes propone una passeggiata musicale tra Otto e Novecento europeo: i paesaggi sonori disegnati dal neonato quartetto di flauti prenderanno forma presso il Teatro all’aperto dell’Area Cazzaniga. In caso di maltempo il concerto è posticipato a giovedì 25 agosto.

Venerdì 26 Agosto gli Esecutori di Metallo su Carta e 19’40’’ (www.19m40s.com) propongono Plantasia: il capolavoro di Mort Garson del ’76 pensato per la crescita delle piante, viene eseguito da Alessandro Trabace, Luisa Santacesaria, Damiano Afrifa e Sebastiano De Gennaro. Plantasia prenderà vita sempre presso l’Area Cazzaniga di Merate mentre in caso di maltempo, l’evento è spostato presso l’Auditorium Giusi Spezzaferri di Piazza degli Eroi.

A conclusione, il concerto dell’Orchestra del Festival: sabato 28 presso l’Area Cazzaniga saranno finalmente gli allievi del corso ad esibirsi in un concerto dal programma a sorpresa. In caso di maltempo, il concerto è rimandato a domenica 29 agosto.

Tutti gli eventi sono gratuitamente prenotabili dal sito www.festivalagnesi.it grazie alla piattaforma Eventbrite. Così come previsto dalle norme di contenimento dell’epidemia da Covid, l’accesso alle attività culturali e ricreative (cinema, teatri, luoghi culturali, luoghi al chiuso o all’aperto dove si svolgono eventi quali concerti o altri generi di manifestazioni) è consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione della Certificazione verde COVID-19.

Il Festival Agnesi è possibile grazie al Patrocinio del Comune di Merate e alla vicinanza del sindaco Massimo Panzeri e dell’assessore alla Cultura Fiorenza Albani alla Scuola di Musica San Francesco.