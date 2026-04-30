Merate, torna la rassegna teatrale “Ronzinante for…Maggio”

Tre gli spettacoli in programma dall’8 al 29 maggio

La rassegna “Ronzinante for…Maggio” rientra nel progetto Artestando 0-100, realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura

MERATE – Arriva maggio e torna “Ronzinante for… Maggio”, la rassegna teatrale dedicata a questo bel mese primaverile e… al formaggio, giunta ormai alla quarta edizione.

Tre gli spettacoli, freschi, leggeri e divertenti, affidati ad artisti provenienti dalla Brianza, da Brescia e, addirittura, dalla Puglia, in programma dall’8 al 29 maggio nella sede del sodalizio all’interno dell’ex scuole elementari di Novate.

“Ammettiamo che le scorse edizioni sono state molto apprezzate sia per gli spettacoli proposti che per l’abbinamento al forMaggio” – sottolineano gli organizzatori -. E infatti, anche per questa quarta edizione, grazie alla generosa collaborazione con l’Azienda Agricola Ghezzi di Pagnano, dopo ogni spettacolo, verrà estratta a sorte tra il pubblico, un cesto di prodotti caseari a chilometro zero”.

Il programma della rassegna si svilupperà su tre appuntamenti che saranno sempre preceduti dall’introduzione dei soci di Ronzinante. Si comincia venerdì 8 maggio alle 21 con il monologo del missagliese Andrea Buffa intitolato “L’Umanità con le scarpe da ginnastica”: uno spettacolo di teatro civile di narrazione che racconta due storie di sport per parlare dell’essere umano, delle sue scelte e delle sue responsabilità.

Il monologo è composto da due atti unici, uno dedicato al ciclista lussemburghese Charly Gaul, protagonista di un’impresa epica nel Giro d’Italia del 1956, l’altro all’amicizia tra il velocista statunitense Jesse Owens e Luz Long, suo diretto rivale nelle Olimpiadi del

1936 a Berlino, nel pieno del regime nazista.

Venerdì 22 maggio, sempre alle 21, sarà la volta invece degli attori de La Banda degli Onesti da Altamara (Bari) con lo spettacolo comico “Non ci resta che ridere”.

Al Sipario Onirico di Brescia il compito di chiudere, venerdì 29 maggio, la rassegna con la commedia brillante “Licenza d’amore” .

“Ronzinante for…Maggio” rientra nel progetto Artestando 0-100, realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea).

Tutti gli spettacoli avranno luogo a Spazio50, ovvero la sede di Ronzinante in Via Vittorio

Veneto 1 a Merate: il biglietto di ingresso è di 10 euro.

E’ possibile prenotare il proprio posto: per farlo è sufficiente contattare il 335 5254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a prenotazioni@ronzinante.org .