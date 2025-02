Merate, tornano le visite guidate alla Fondazione Giuseppe Mozzanica

Sono in programma in primavera e in estate le visite guidate al polo museale dedicato a Giuseppe Mozzanica

Un’occasione unica per visitare la gipsoteca, la pinacoteca e le sale dedicate agli strumenti e ai calchi

MERATE – Un’occasione per immergersi nell’arte e nella tecnica scultorea di Giuseppe Mozzanica, visitando il polo museale, con la sua affascinante gipsoteca, la pinacoteca e le sale dedicate agli strumenti e ai calchi. Sono in programma nei prossimi mesi, a partire dal 9 marzo, le visite guidate organizzate dalla Fondazione Giuseppe Mozzanica, nata nel 2007 per preservare e far conoscere l’opera di uno scultore e pittore schivo, restio all’autopromozione, legato a un’idea di lavoro artistico profondamente etica, prima ancora che estetica.

Il visitatore è accompagnato lungo un percorso suggestivo per scoprire una delle pochissime gipsoteche d’Italia, dove sono conservati i preziosi modelli in gesso che l’artista ha custodito per anni come primo passo nella realizzazione delle sue opere. Aperta nel 1959, ancora oggi offre un’esperienza unica per gli appassionati d’arte e storia.

Le visite saranno organizzate il 9 e 23 marzo, il 6 e il 13 aprile, il 4 e 18 maggio, l’8 e il 15 giugno alle 15 con una durata di circa 75 minuti. Si svolgeranno in via Vicolo Chiuso 5 a Pagnano di Merate. L’ingresso è gratuito con possibilità di libera donazione per sostenere la Fondazione. La prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail a info@fondazionegiuseppemozzanica.it