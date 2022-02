Merate, sold out al teatro Manzoni per il mini musical La bella e la bestia

Grande successo ieri, sabato, per il secondo appuntamento del Family Show

Il 19 marzo torna la compagnia All Crazy con “Hakuna Matata”

MERATE – Tutto esaurito ieri pomeriggio, sabato, al teatro Manzoni per il secondo appuntamento della rassegna Family Show. Complice il passaparola tra grandi e piccini e il sensibile calo delle quarantene, sono stati infatti tantissimi i bambini che, accompagnati da genitori e nonni, hanno voluto tuffarsi nella magia della fiaba La bella e la bestia, messa in scena, in forma di musical, dal talentuoso e affiatato cast di All Crazy.

Una compagnia che già aveva trascinato il pubblico con Rapunzel a gennaio in occasione del primo appuntamento di teatro per le famiglie.

Prossimo appuntamento al teatro Manzoni giovedì 24 febbraio con La Vedova Allegra con cantanti, ballerini e orchestra dal vivo. E’ in programma invece sabato 19 marzo alle 16 con Hakuna Matata.