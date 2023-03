Merate: tutto esaurito in Auditorium per “Circus”

Applausi per la performance del cast di Artemis Danza sul palco con “Circus”, omaggio a Federico Fellini

Successo per il terzo appuntamento promosso nell’ambito della rassegna Merate che spettacolo

MERATE – Tutto esaurito ieri sera, sabato, all’auditorium Giusi Spezzaferri per il terzo appuntamento della rassegna Merate che spettacolo, promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con il circuito Claps.

In scena, in un caleidoscopico gioco di acrobazie, giocolerie e balletti, il talentuoso cast della compagnia Artemis Danza in uno spettacolo, omaggio a Federico Fellini, curato da Monica Casadei, presente ieri sera in sala insieme ad Emanuela Giovannelli, del circuito Claps e all’assessore alla Cultura Fiorenza Albani. “E’ un piacere vedervi così in tanti stasera qui” le parole soddisfatte di quest’ultima che ha dato appuntamento a tutti con i prossimi spettacoli.

Sabato 25 marzo sarà infatti la volta della compagnia italo-francese Madame Rebiné con lo spettacolo La Burla. Clownerie, giocoleria, acrobatica, beatbox e tante risate in una performance di circo contemporaneo adatto a un pubblico di tutte le età.

Si passa alla prosa sabato 15 aprile, grazie all’arrivo di un artista italiano con una carriera incredibile: Giobbe Covatta e la sua celebre Divina Commediola. In chiusura, sabato 6 maggio, la compagnia Oltrenotte presenta una creazione di Lucrezia Maimone dal titolo Simposio del Silenzio.