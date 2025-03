Merate, ultimo appuntamento della rassegna Nuovo Cinema Cinquanta

Appuntamento venerdì 14 marzo alle 21 nella sede di Ronzinante

A condurre la serata sarà, come di consueto, il regista Jurij Razza

MERATE – La rassegna di cinema d’autore “Nuovo Cinema Cinquanta” arriva al suo ultimo appuntamento venerdì 14 marzo alle 21 presso la sede di Ronzinante in via

Vittorio veneto, 2 a Merate.

Questa volta il pubblico verrà trasportato virtualmente in Libano con l’attrice regista Nadine Labaki, vincitrici di numerosi premi e candidata agli Oscar con il film Cafarnao.

La regista nel suo cinema affronta temi di grandissima attualità con uno sguardo

divertito e amaro insieme, che coniuga in modo perfetto un tono quasi fiabesco con

un fondo di disillusione e realismo, mescolando disinvoltamente dramma,

commedia e, in alcuni casi, anche il musical. Le opere di Labaki riescono ad essere

accessibili e popolari, ma al tempo stesso assolutamente pregnanti nei temi

trattati.

Come di consueto a condurre la serata sarà il regista Jurij Razza che, oltre ad

un’introduzione iniziale al film che verrà proiettato, aprirà un breve dibattito al

termine della visione della pellicola sui temi affrontati da Labaki.

L’evento è a offerta libera, la prenotazione è obbligatoria accedendo questo link:

https://www.eventbrite.it/e/nuovo-cinema-50-tickets-

1031776941607?aff=ebdsoporgprofile

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.ronzinante.org oppure contattare il numero 335 5254536.