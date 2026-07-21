Merate, ultimo appuntamento il 24 con la rassegna IoTeatroTuSedia

Appuntamento venerdì 24 luglio alla sede di Ronzinante a Novate
Ivano Gobbato condurrà il pubblico nel mitico “Mondo Piccolo” di Giovanni Guareschi
MERATE – Ultimo imperdibile appuntamento venerdì 24 luglio con IoTeatroTuSedia, l’originale rassegna culturale organizzata da Ronzinante.
L’ospite della serata sarà Ivano Gobbato che, grazie alle sue dote di divulgatore, condurrà il pubblico nel “Mondo Piccolo” di Giovanni Guareschi, presentando gli indimenticabili personaggi nati dalla penna dell’inventore di Don Camillo.
“Quasi sessant’anni dopo la morte di Giovannino Guareschi, i suoi racconti sono più vivi
che mai: libri pubblicati quando la Seconda Guerra mondiale era appena finita che se oggi
vai a chiederli in una libreria qualsiasi – anche minuscola, anche di paese – li hanno e te li
vendono (per non parlare delle biblioteche), film in bianco e nero girati negli anni ‘50 del
secolo passato che quando li ridanno in televisione (e li trasmettono praticamente una
volta l’anno) non solo sono in prima serata ma fanno addirittura ascolti da blockbuster…
com’è possibile? Quale segreto si nasconde tra i poderi della Bassa, là dove il viale di
pioppi finisce e il grande fiume è il solo refrigerio nelle estati spaccate dal sole a martello?” si chiedono gli organizzatori.
Che aggiungono: “Un’ora è troppo poca per svelare un mistero come questo, ma un’ora basta per addentrarsi nelle vie che separano la canonica in cui vive il parroco dall’officina dove lavora il meccanico che è anche sindaco, e per ritrovarsi insieme sulla piazza e guardare il campanile e il municipio, l’uno a due passi dall’altro, che ad ascoltar bene sembra che persino le mura sussurrino e abbiano cose da dirsi”.
La rassegna rientra nel progetto Artestando 0-100, realizzato con il contributo del Fondo
Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti
Holding – Silea).
Tutte le serate si svolgono a Novate (fraz. di Merate) in Via Vittorio Veneto 1. In caso di
pioggia gli spettacoli si svolgeranno all’interno della sede. L’ingresso sarà ad offerta libera
e il ricavato verrà utilizzato per finanziare le incessanti attività dell’associazione.
Per assistere allo spettacolo sarà sufficiente presentarsi muniti di sedia (non andrebbe
detto ma se ve la dimenticaste ci penserà l’organizzazione), senza dover prenotare.
Verrà a breve invece svelato il programma dei festeggiamenti per i 25 anni di Ronzinante.
Sarà l’occasione per ripercorrere insieme a vecchi e nuovi amici e amiche la storia
dell’associazione meratese che, in questo quarto di secolo, ha organizzato centinaia di
eventi e corsi teatrali su tutto il territorio, grazie alla perseveranza dei soci, al sostegno del
pubblico e dei tanti enti pubblici e privati che hanno creduto e credono nella costante
necessità di avere a Merate un così fiorente presidio culturale.
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Per qualunque altra informazione sarà sufficiente scrivere a info@ronzinante.org o
chiamare il 335.5254536.
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