Merate, un fine settimana da non perdere con Ronzinante

Tre spettacoli per un fine settimana nel segno di Ronzinante

MERATE – Ronzinante mette in campo l’artiglieria pesante per il prossimo fine settimana Ronzinante offrendo ben tre appuntamenti imperdibili per chi ama l’arte e il teatro in particolare.

Si parte venerdì 21 marzo alle con lo spettacolo “Maladie d’Amour” messo in scena da

Teatro Armathan di Verona, un’originalissima opera ideata e interpretata da Franca Guerra, Marco Cantieri e Adriana Giacomino che vede protagonist Marcel e Pauline, due giovani artisti che si conoscono, si amano e decidono di unire i loro cuori, la loro vita, i loro sogni.

Sabato 22 marzo, sempre alle 21, sarà la volta dell’ormai consueto appuntamento con OnStage, l’evento ideato da Ronzinante per offrire al pubblico un’esperienza teatrale completa, ricca di sketch comici, improvvisazioni, monologhi teatrali e momenti artistici. Con la brillante conduzione dell’insolito trio composto da Antonio Takhim, Stefano Borsa e Matteo Apicella, ad esibirsi saranno Giorgio (stand up comedy), Marta (monologo), ImproGnù (improvvisazione teatrale), Patrizia (monologo), Boris (stand up comedy).

A chiudere questo ricco weekend l’attesissimo appuntamento con il debutto (già il secondo dopo “Come Orfani” di febbraio) di una nuova produzione di Ronzinante, “Le Bisbetiche Domate” domenica 23 marzo alle 18 per la regia di Stefano Panzeri e interpretato da un cast tutto al femminile composto da Mary Masini, Daniela Buonanno, Barbara Rota, Eva Forlani, Silvia Maj e Teresina Cunillera. La rappresentazione vede al centro proprio il ruolo e la figura della donna nella nostra cultura tra sorrisi, lacrime e gustose epifanie.

Tutti gli eventi verranno ospitati nella sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate.

I posti sono limitati e molti sono già stati prenotati, quindi per accaparrarsi la propria postazione si consiglia vivamente di scrivere a prenotazioni@ronzinante.org o inviando sms o whatsapp al 335 5254536.