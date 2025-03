Merate, “Viene la guerra”: il 31 appuntamento con Mario Mauro

Appuntamento lunedì 31 marzo alle 21 in sala civica a Merate

MERATE – “Viene la guerra – L’Europa alla ricerca di un’anima di fronte alle sfide del XXI secolo”: è il titolo del convegno in programma lunedì 31 marzo alle 21 in sala civica che vedrà come relatore d’eccellenza Mario Mauro politico, ex ministro della difesa ed ex vicepresidente e componente del Parlamento Europeo.

L’iniziativa porta la firma della neonata associazione culturale “L’incontro” di Merate al suo debutto con iniziative e proposte rivolte all’intera cittadinanza con uno sguardo proiettato ben oltre i confini meratesi.

Il sodalizio, guidato dall’ex sindaco e ora capogruppo di minoranza Dario Perego, annovera nel direttivo Giacomo Molteni come vice presidente mentre Giacomo Ventrice è il segretario. L’obiettivo dell’associazione, che ha anche trovato sede in centro nei locali occupati da ViviAmo Merate durante la campagna elettorale del 2024, è quello di occuparsi di cultura, ambiente e sanità, offrendo un contributo qualificato e importante al dibattito sui temi di spiccata qualità.