Merate. Volontaria-Mente ODV presenta il libro “La società che cura”

Presentazione del libro che racconta l’esperienza dell’associazione e l’impegno per il supporto alle persone più fragili

Appuntamento a venerdì 24 ottobre alle 20:45

MERATE – Presso la Sala Civica F.lli Cernuschi di Merate, l’organizzazione di volontariato Volontaria-Mente ODV presenterà il libro “La società che cura” nella serata di venerdì 24 ottobre alle 20:45.

L’evento rientra nelle iniziative dedicate alla Giornata Mondiale della Salute Mentale promosse dall’Asst Lecco, che ha aderito all’(H) Open Day sulla salute mentale organizzato dalla Fondazione Onda ETS.

L’opera che sarà presentata è stata scritta con l’obiettivo di ripercorrere la storia di Volontaria-Mente, illustrando gli scopi e le finalità per cui l’associazione è stata fondata e che restano al centro di tutti i progetti ancora oggi promossi.

“L’elemento centrale del libro è l’analisi filosofica degli eventi, presentata in maniera approfondita per offrire al lettore una visione più ampia del mondo del volontariato e sottolinearne l’importanza come pratica nobile e significativa – continua Marcello Ripamonti, presidente dell’organizzazione di volontariato – L’ideale di una società che cura mira alla de-stigmatizzazione della malattia mentale, affinché le persone più fragili possano trovare aiuto e comprensione nella vita quotidiana, senza sentirsi escluse, giudicate o isolate”.

Durante la serata sarà inoltre possibile richiedere una copia del libro. L’evento, patrocinato dal Comune di Merate, sarà presentato dalla Dott.ssa Maria Vittoria Cascino, psicologa clinica ed esperta in neuropsicologia, che è anche responsabile del gruppo di auto-mutuo aiuto per i familiari di utenti psichiatrici, attivo presso Volontaria-Mente.