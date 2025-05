Merate: weekend di cultura e divertimento con Ronzinante

Ricco di proposte e spunti il weekend organizzato da Ronzinante

Risate e divertimento sabato 17 maggio con la commedia della compagnia Cheproblemacè e domenica 18 con On Stage

MERATE – E’ in arrivo un altro ricco e interessante weekend con Ronzinante, con due appuntamenti che si terranno in sede, in via Vittorio Veneto 2.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, tornano sabato 17 maggio alle 21 con la divertente commedia “Donne come noi – l’amore al tempo dei social – 2” , le attrici Maria Grazia Santamaria, Micaela Turrisi e Valeria Scaglia della compagnia Cheproblemacè – Creadiva Lab.

Dopo l’esilarante successo del primo spettacolo, le Donne Come Noi tornano all’attacco con nuove storie e folgoranti avventure. Così non le avete mai viste, più energiche e agguerrite che mai addentano uomini e storie d’amore, virtuali e no, con la solita prorompente ironia!

Al termine dello spettacolo seguirà, per il pubblico, l’estrazione del vincitore di un cesto di prodotti caseari offerto generosamente dall’azienda Agricola Ghezzi di Pagnano.

Torna, invece domenica 18 maggio alle 21, il format On_Stage, dove, in un clima

informale e amichevole, artisti di svariate discipline (musica, teatro, stand-up comedy, canto, poesia…) presenteranno i propri pezzi con la conduzione di Antonio, Matteo e Stefano che così descrivono la serata: “Il progetto On Stage nasce per creare uno spazio aperto per chiunque voglia esibirsi attraverso qualsiasi forma artistica, uno spazio aperto a tutti senza esclusioni o selezioni con l’unico obiettivo di creare una rete fra diverse realtà artistiche per conoscerci, collaborare e alimentare la linfa culturale dei nostro territorio. Per Merate è sicuramente un’esperienza unica, resa possibile dal grande dinamismo della nostra associazione. Le serate saranno estremamente coinvolgenti anche per il pubblico poiché non sarà semplice spettatore ma bensì sarà parte integrante e fondamentale delle serate; insomma una serata unica per chi vede, crea e respira arte”.

Tutti gli spettacoli avranno luogo presso lo Spazio50, ovvero la sede di Ronzinante in Via Vittorio Veneto 2 a Merate.

Tutti gli eventi sono ad offerta libera. Si consiglia di prenotare il proprio posto: per farlo è sufficiente contattare il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivendo a prenotazioni@ronzinante.org