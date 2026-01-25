MerAteneo 2026: a Merate una primavera di cultura e grandi anniversari

Conferenze e incontri aperti a tutti tra storia, letteratura, musica e scienza

Dal 18 febbraio al 13 maggio

MERATE – Merate si prepara a vivere una primavera all’insegna della cultura con la nuova sessione di MerAteneo, in programma dal 18 febbraio al 13 maggio 2026. L’iniziativa, promossa dal Comune di Merate con la collaborazione della Biblioteca Civica e organizzata dall’associazione BRIG – cultura e territorio, offre una serie di conferenze aperte a tutti, pensate per approfondire discipline tradizionali e nuove prospettive di conoscenza.

“MerAteneo inaugura l’anno appena iniziato con una sessione primaverile molto varia e sempre più ricca di novità – spiega l’assessora alla Promozione Culturale e Turistica, Patrizia Riva -. Oltre ad alcune discipline che ormai fanno parte della tradizione decennale dei nostri programmi, come l’Archeologia o la Letteratura medioevale, molti saranno gli argomenti inediti e le voci nuove che allieteranno i nostri pomeriggi. Quest’anno, infatti, affronteremo importanti anniversari: parleremo di San Francesco, a 800 anni dalla sua morte, in un ciclo interdisciplinare a tre voci; della nascita della nostra Repubblica, ricordando gli 80 anni dal Referendum; l’apertura, un secolo fa, dell’Osservatorio astronomico di Merate e della vivace realtà culturale e scientifica legata a Brera. Ci saranno poi importanti incontri che ci faranno riflettere, partendo dalla letteratura e della filosofia, sulla disobbedienza civile nella storia; una lezione sull’Ancien Régime, nella quale potremo ascoltare musica e vedere alcuni modelli di costumi dell’epoca realizzati a mano. È tutto pronto, vi aspettiamo numerosissimi come sempre per condividere pomeriggi di relazioni e di Sapere!”.

Il calendario delle attività:

Mercoledì 18 febbraio alle 14.30: “Archeologia del lecchese: dalla Preistoria all’Età del Ferro” con Luca Codara e alle 15.30 “100 anni dell’Osservatorio Da dove veniamo? Le origini milanesi dell’osservatorio di Merate” con Agnese Mandrino

Mercoledì 25 febbraio alle 14.30: "Archeologia del lecchese: l'Età Romana con Luca Codara e alle 15.30 "Le osservazioni di Marte e il dibattito sulla natura dei canali marziani" con Mario Carpino

Mercoledì 4 marzo alle 14.30 "Archeologia del lecchese: l'Alto e il Basso Medioevo" con Luca Codara e alle 15.30 "L'Osservatorio Astronomico di Brera a Merate" con Elio Antonello

Mercoledì 11 marzo alle 14.30 "Musica, costume e società dell'Ancien Régime fino alla Rivoluzione Francese" con Maxine Gloria Rizzotto (scuola di musica San Francesco) e alle 15.30 "Boccaccio e la terza giornata del Decameron" con Claudia Crevenna

Mercoledì 25 marzo alle 14.30 "Donne, potere e disobbedienza | 2 Antigone: la voce che resiste. Dal mito alla contemporaneità" con Chiara Pizzagalli e alle 15.30 "Testamento e lascito: come proteggere i tuoi cari e realizzare i tuoi desideri" con l'associazione Fabio Sassi

Mercoledì 8 aprile alle 14.30 "Leone X (1513-1521) e la Riforma Luterana" con don Ivano Colombo e alle 15.30 "Boccaccio e la terza giornata del Decameron | 3" con Claudia Crevenna

Mercoledì 15 aprile alle 14.30 "Leone XII (1822-1829) e la Restaurazione" con don Ivano Colombo e alle 15.30 "Donne, potere e disobbedienza | 3 Donna non si nasce, si diventa: il pensiero di Simone de Beauvoir" con Chiara Pizzagalli

Mercoledì 22 aprile alle 14.30 "San Francesco d'Assisi: una storia | 1" con Francesco Bonfanti e Pietro Crippa e alle 15.30 "San Francesco d'Assisi: una storia | 2" con Francesco Bonfanti e Pietro Crippa

Mercoledì 29 aprile alle 14.30 "Leone XIII (1878-1903) e la Rerum Novarum" con don Ivano Colombo e alle 15.30 "Francesco d'Assisi: una storia per immagini | 1" con Manuela Beretta

Mercoledì 6 maggio alle 14.30 "Italia 1945-1946: nascita di una Repubblica" con Daniele Frisco e alle 15.30 "La Costituzione: storia, radici, caratteristiche" con Daniele Frisco

Mercoledì 13 maggio alle 14.30 "Riportando tutto a casa: politiche della memoria, calendario civile e memoria pubblica a 80 anni dal Referendum" con Daniele Frisco e alle 15.30 "Francesco d'Assisi: una storia per immagini | 2" con Manuela Beretta

Tutti gli incontri si terranno ogni mercoledì pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.45, presso l’Auditorium “Giusi Spezzaferri” in Piazza degli Eroi. Le pre-iscrizioni saranno aperte a partire da martedì 27 gennaio, mentre la quota di partecipazione è di 50 euro per i residenti e 60 euro per i non residenti. Non sono previsti rimborsi in caso di mancata frequenza.

Per informazioni sul programma, è possibile contattare merateneo@brig.it, mentre per dettagli sulle iscrizioni: eventi.culturali@comune.merate.lc.it o il numero 039/9903147.