Le lezioni sono in programma in Auditorium a partire dal 18 febbraio

Tra gli argomenti trattati Giovanni Verga, John Steinbeck, la storia del cinema, dell’archeologia e della medicina

MERATE – Il centenario dalla morte del grande esponente del Verismo italiano Giovanni Verga e l’anniversario della nascita (1902), nonchè del conferimento del premio Nobel (1962), all’autore americano John Steinbeck.

Sono le due ricorrenze letterarie che verranno approfondite nella sessione primaverile di MerAteneo, il ciclo di conferenze e approfondimenti culturali promosso dall’amministrazione comunale giunto alla nona edizione. Le lezioni si svolgeranno in presenza in Auditorium e ricominceranno il 18 febbraio per poi concludersi il 13 maggio.

Nel ricco programma, definito dalla cooperativa Liberi Sogni che cura la direzione artistica della rassegna culturale, ci sarà spazio per delle “intriganti incursioni nelle opere di Leonardo Sciascia, “iniziate nello scorso autunno in occasione del centenario della morte, e profondamente intrecciate ad alcune pagine della storia italiana, come il caso del rapimento Moro e la questione della pena di morte”.

Non solo. “Avremo occasione inoltre di affrontare nuove discipline come la Storia del Cinema, in un affascinante percorso che prenderà le mosse proprio dai Lumière e dalle origini della settima arte, e la Geologia che affronterà la formazione delle Alpi e l’Antropocene, termine recente con cui gli studiosi identificano l’era geologica attuale, caratterizzata dalla presenza dell’uomo – fanno sapere dalla direzione artistica – . Ritorneranno infine discipline care agli affezionati, come Storia della Medicina, con un incontro “al femminile” in prossimità dell’8 marzo, Storia dell’Arte e Archeologia”.

Una sessione quindi intensa che ha raccolto il plauso dell’assessore alla promozione turistica e culturale della città Fiorenza Albani: “Da anni MerAteneo propone alla cittadinanza interessata temi sia di carattere generale che specialistico nell’ottica di un continuo apprendimento. “La cultura consiste non tanto nel numero delle nozioni e nella massa dei materiali grezzi che in un dato momento ci troviamo ad avere immagazzinato nella memoria, quanto in quella raffinata educazione dello spirito, reso agile ad ogni lavoro, ricco di molteplici e sempre deste curiosità, in quella capacità d’imparare cose nuove, che abbiamo acquistata studiando quelle antiche”. Con questa citazione di Gaetano Salvemini, spero che gli iscritti alla sessione primavera 2022 trovino stimolanti gli argomenti proposti”.

Le lezioni

Tutte le lezioni si svolgeranno il venerdì pomeriggio secondo il calendario prestabilito dalle 14.30 alle 16.45 in presenza presso l’Auditorium “Giusi Spezzaferri” (piazza degli Eroi, 3).

L’accesso sarà consentito solo agli iscritti muniti di green pass rafforzato valido per tutta la durata della sessione e con la mascherina FFP2. Dovranno inoltre essere sempre rispettate tutte le norme antiCovid in vigore.

Pre – iscrizioni

Le pre-iscrizioni saranno possibili a partire da martedi 18 gennaio inviando una e-mail a

eventi.culturali@comune.merate.lc.it

specificando

· nell’oggetto: pre-iscrizione MerAteneo primavera 2022

· nel testo: nome, cognome, telefono, e-mail, residenza.

Iscrizioni

Verrà inviata tramite mail la conferma dell’avvenuta pre-iscrizione unitamente alle istruzioni per il versamento

della quota di iscrizione.

Costi

· Costo per l’intera sessione in presenza:

– per residenti euro 35

– per non residenti euro 40

Non sono previsti rimborsi in caso di mancata frequenza o interruzione delle lezioni in presenza per cause sanitarie. In tal caso la sessione verrà completata tramite l’attivazione della modalità di fruizione on-line.

Per info sulle iscrizioni:

Biblioteca di Merate, Piazza Riva Spoleti 1, Telefono: 039/9903147, eventi.culturali@comune.merate.lc.it, www.comune.merate.it Per informazioni sul programma: merateneo@liberisogni.org

Per il programma della sessione primaverile di MerAteneo CLICCA QUI