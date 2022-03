Meratese: con Ronzinante la rassegna teatrale “Imagine Peace”: gli incassi devoluti per l’Ucraina

In programma, dal 1° aprile al 7 maggio, quattro spettacoli teatrali

Merate, Villa d’Adda, Robbiate e Garlate le tappe della rassegna teatrale benefica

MERATE – Una rassegna teatrale diffusa in quattro paesi del territorio per rilanciare un messaggio di pace e devolvere gli incassi raccolti ai profughi ucraini. S’intitola “Imagine Peace”, l’iniziativa benefica promossa dall’associazione Ronzinante con quattro spettacoli teatrali, in programma dal 1° aprile al 7 maggio, diffusi nel territorio da Merate a Villa d’Adda, passando per Robbiate e Garlate. Il titolo, ispirato all’opera d’arte di Yoko Ono, vuole portare al centro un messaggio di pace, semplice e potente al tempo stesso.

Si comincia venerdì 1 aprile alle 21 al Cineteatro Manzoni di Merate con “Fratello”, una lettura interpretata che vedrà sul palco l’autore Lorenzo Corengia insieme a Giorgio Mariani, accompagnati dal violino di Alessandra Sonia Romano, già primo violino dell’orchestra RAI e di ritorno dalla partecipazione al talent show Italia’s Got Talent con il violino della Shoah.

Venerdì 22 aprile, sempre alle 21, all’oratorio di Villa D’adda sarà la volta di una delle ultime produzione dell’associazione, ovvero Tre sull’altalena di Lunari per la regia di Colella e Masullo, per poi proseguire venerdì 29 aprile alle 21 alla palestra della scuole elementari di Robbiate con “Un giardino di aranci fatto in casa” di Simon per la regia di Zampieri. Ultimo appuntamento sabato 7 maggio sempre alle 21 alla sala dell’oratorio di Garlate con “Questo Otello è tutta un’altra storia” di Motta, per la regia di Lorenzo Corengia.

L’ingresso agli spettacoli è a offerta libera senza prenotazioni: quanto raccolto verrà devoluto alla Caritas Ambrosiana per sostenere i profughi e gli sfollati ucraini.

“Un piccolo gesto attraverso il quale l’associazione Ronzinante, gli oratori di Merate, Villa D’adda, Garlate, con il supporto dei comuni di Garlate e Robbiate, vogliono sostenere gli interventi della Caritas Ambrosiana per l’emergenza Ucraina”. L’accesso ai singoli eventi seguirà le normative vigenti. Per informazioni scrivete a info@ronzinante.org