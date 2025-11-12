Meratese, tris di eventi con Ronzinante nel fine settimana

Si comincia venerdì 14 novembre a Barzanò con un “La Luisona è tornata”, omaggio a Stefano Benni

Sabato spettacolo comico a Brivio mentre domenica in Auditorium va in scena l’ultimo appuntamento della fase a concorso del Festival Nazionale di Teatro Città di Merate

MERATE – E’ in arrivo un altro weekend denso di spettacoli che vede protagonista la compagnia meratese Ronzinante.

Si parte venerdì 14 novembre alle 21 alla biblioteca comunale di Barzanò con il reading “La Luisona è tornata”, un viaggio attraverso alcuni dei racconti più significativi dell’opera di Stefano Benni, lo scrittore bolognese recentemente scomparso che, con le sue raccolte e romanzi, ha disegnato un mondo dove la realtà e la fantasia si fondono in continuazione. A dare vita alla serata, organizzata dall’associazione Molo in collaborazione con il

Comune di Barzanò, gli attori Lorenzo Corengia ed Emiliano Zatelli insieme al maestro Alberto Longhi che accompagnerà con il suo clarinetto.

Appuntamento a Brivio, e per la precisione al Teatro Excelsior, sabato 15 novembre alle 21, con la parodia “Questo Otello è tutta un’altra storia” di Andrea Motta: uno Iago in cerca di riabilitazione rispetto alla cattiva figura che Shakespeare gli ha affibbiato, cerca in tutti i modi di rimescolare le carte dell’intreccio della storia originale, combinando non pochi guai assistito da un Otello e una Desdemona che cercano invece di riportare tutto sui binari noti.

Per prenotazioni scrivere a prolocobrivio@gmail.com o tramite whatsapp al 377 3343413.

Infine domenica 16 novembre alle 17.30all’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” di Merate, verrà messo in scena l’ultimo spettacolo della fase a concorso del Festival Nazionale di Teatro “Città di Merate”. Al posto del previsto “Xanax” verrà proposto “Quattro bombe in tasca” di Ugo Chiti, interpretato dalle attrici e dagli attori del Teatro Instabile di Meano (Trento) che porteranno in scena una vicenda corale che si dipana attraverso momenti emblematici della guerra partigiana come il rastrellamento, la tortura, la rappresaglia, il sacrificio, raccontando di uomini, di donne, di caratteri, di sentimenti, di voci e di presenze.

Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico maggiore di 14 anni.

I posti rimasti sono davvero pochi (meno di dieci), quindi prenotare è consigliato. Lo si può fare scrivendo a prenotazioni@ronzinante.org o inviando un whatsapp al 3355254536.