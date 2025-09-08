Missaglia Comics: al via la prima edizione tra fumetti, ospiti e laboratori

Domenica 14 settembre dalle 10 alle 19 la prima edizione al Monastero della Misericordia. Ingresso gratuito

Claudio Villa presenta “Miti e leggende del Lago di Como”, mentre Davide La Rosa svela “Gli esploratori dell’infinito”

MISSAGLIA – Il mondo del fumetto sbarca a Missaglia con una nuova iniziativa pensata per appassionati di ogni età. Domenica 14 settembre, dalle 10 alle 19, il Monastero della Misericordia farà da cornice alla prima edizione di Missaglia Comics – Anno Zero. L’ingresso sarà gratuito.

Il programma si aprirà alle 10 con l’inaugurazione ufficiale e la presentazione della manifestazione alla presenza delle autorità. A seguire, alle 11, spazio alla formazione con l’incontro “La scuola del fumetto, ieri, oggi e domani”, in cui docenti e studenti della Scuola del Fumetto di Milano racconteranno l’attività di un’istituzione che dal 1979 prepara i professionisti del settore.

Nel pomeriggio si entrerà nel vivo con diversi appuntamenti dedicati alla storia e all’attualità del fumetto. Alle 14 Athos e Antonio Marangi accompagneranno il pubblico in un viaggio nel fumetto umoristico, mentre alle 15 Davide La Rosa presenterà “Gli esploratori dell’infinito”, trasposizione a fumetti di un classico della fantascienza italiana.

Non mancheranno i momenti pensati per i più piccoli: alle 15.30 è previsto un laboratorio gratuito di disegno a cura della Scuola del Fumetto di Milano. Subito dopo, alle 16, spazio agli autori con l’incontro “Gli eroi a fumetti raccontati dai loro autori”, che vedrà la partecipazione di Lola Airaghi, Gabriele Ornigotti, Max Avogadro e lo stesso La Rosa.

Alle 17 sarà Claudio Villa a condurre i presenti tra “Miti e leggende del Lago di Como”, graphic novel edito da ETV Publishing che ripercorre atmosfere e suggestioni legate al territorio lariano. La giornata si concluderà con la premiazione del concorso “Il mio fumetto”, rivolto agli studenti delle scuole superiori e medie, prevista alle 18. La chiusura ufficiale della manifestazione è fissata per le 19.

Durante tutta la giornata sarà attivo lo spazio “Card Capital City”, dove sarà possibile cimentarsi con i principali giochi di carte da collezione. Presente anche lo stand dell’associazione Gattostello ODV, che gestisce il gattile di Alzate Brianza: oltre ai gadget, i visitatori potranno acquistare una stampa in edizione limitata realizzata da Lola Airaghi, il cui ricavato sarà destinato a progetti per la tutela degli animali.

Un programma fitto e variegato, che segna l’avvio di una manifestazione pensata per valorizzare il fumetto e avvicinare un pubblico ampio, dai curiosi ai lettori di lunga data.