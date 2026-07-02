Missaglia, torna “Cinema sotto gli Affreschi”: sei serate gratuite all’ex Monastero

Dal 7 al 24 luglio sei proiezioni gratuite alle 20.45 nell’ex Convento di Santa Maria della Misericordia. Prenotazione obbligatoria per i 90 posti disponibili

La direzione artistica è affidata a Giorgia Monguzzi. Le proiezioni inizieranno alle 20.45 e si terranno in uno spazio coperto, garantendo lo svolgimento della rassegna anche in caso di maltempo

MISSAGLIA – Torna a Missaglia uno degli appuntamenti estivi più caratteristici della Brianza. Dal 7 al 24 luglio l’ex Convento di Santa Maria della Misericordia ospiterà una nuova edizione di “Cinema sotto gli Affreschi al Monastero”, rassegna che trasforma la storica chiesa sconsacrata del complesso risalente al 1498 in una suggestiva sala cinematografica.

La manifestazione, diretta artisticamente da Giorgia Monguzzi, proporrà sei proiezioni gratuite distribuite nell’arco di tre settimane tematiche, alternando film per ragazzi e pellicole dedicate al pubblico adulto. L’iniziativa punta a coniugare la visione cinematografica con il fascino di un luogo storico impreziosito da affreschi secolari. La struttura, interamente al coperto, consentirà inoltre lo svolgimento delle proiezioni anche in caso di maltempo, offrendo un ambiente naturalmente fresco durante le serate estive.

Il calendario prenderà il via martedì 7 luglio con Il robot selvaggio di Chris Sanders, racconto che intreccia natura, tecnologia e il significato della famiglia. Venerdì 10 luglio spazio a Forza maggiore di Ruben Östlund, film premiato al Festival di Cannes che riflette sui rapporti familiari e sul confine tra responsabilità individuale e sociale.

La seconda settimana si aprirà martedì 14 luglio con il classico d’animazione Il pianeta del tesoro di Ron Clements e John Musker, rivisitazione fantascientifica del romanzo L’isola del tesoro. Venerdì 17 luglio sarà invece la volta di Re per una notte di Martin Scorsese, con Robert De Niro e Jerry Lewis, una riflessione sul fanatismo e sull’ossessione per la celebrità.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma martedì 21 luglio, con IF – Gli amici immaginari di John Krasinski, dedicato al mondo dell’infanzia e della fantasia, e venerdì 24 luglio, quando la rassegna si concluderà con Thelma di Josh Margolin, commedia d’azione interpretata dalla candidata all’Oscar June Squibb, che racconta la storia di una novantatreenne determinata a reagire dopo essere rimasta vittima di una truffa telefonica.

Tutte le proiezioni si terranno all’Ex Convento di Santa Maria della Misericordia, in via della Misericordia 25 a Missaglia, con inizio alle 20.45.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria poiché la sala dispone di un massimo di 90 posti per ciascuna serata. Per riservare il proprio posto è necessario inviare una mail all’indirizzo prenotazionimissaglia@gmail.com. Per informazioni sono disponibili l’indirizzo assessore.cultura@comune.missaglia.lc.it e il profilo Instagram @monastero_della_misericordia.