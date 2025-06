Monastero di Missaglia. “Cinema sotto gli Affreschi”, sei serate di cinema immersivo tra arte e magia

Film per tutti i gusti, dalle avventure per i più giovani alle opere d’autore

Dall’1 al 18 luglio

MISSAGLIA – Anche quest’anno l’estate di Missaglia si illumina con la magia del cinema, ma non si tratta di una semplice proiezione all’aperto: “Cinema sotto gli Affreschi al Monastero” offre un’esperienza immersiva unica, capace di trasformare la visione di un film in un momento coinvolgente e indimenticabile.

Sei serate, dall’1 al 18 luglio, animeranno la terza edizione di una rassegna ormai diventata un vero e proprio gioiello dell’estate brianzola.

L’appuntamento è all’ex Convento di Santa Maria della Misericordia, uno degli edifici più antichi e suggestivi della zona. Il viaggio inizia ancora prima di sedersi: per raggiungere la sala proiezioni, la chiesa sconsacrata del 1498, il pubblico attraverserà l’antico chiostro con il suo pozzo centrale, il porticato e i dettagli architettonici, regalando fin da subito un’atmosfera sospesa nel tempo.

“All’interno della chiesa sconsacrata, allestita con un maxischermo e diffusori audio professionali, si gode di un fresco naturale anche nelle sere più calde di luglio, senza alcuna preoccupazione per il maltempo – continuano gli organizzatori – Niente notti afose né proiezioni compromesse dalla pioggia: qui, con secolari affreschi alle pareti e un’atmosfera intima e raccolta, la magia del cinema si esalta come in pochi altri luoghi“.

“Cinema sotto gli Affreschi è più di una rassegna: è un invito a rallentare e lasciarsi sorprendere dalla bellezza – dichiara Donatella Diacci, alla guida dell’assessorato alla cultura – Non ci sono effetti speciali, solo pellicole scelte con cura, uno spazio intimo e un’atmosfera che rende ogni serata unica. È l’evoluzione del classico cinema estivo all’aperto: fresco, accogliente, suggestivo“.

Le proiezioni, curate da Giorgia Monguzzi, giornalista monticellese esperta di cinema e direttrice artistica per il terzo anno consecutivo, si svolgeranno ogni martedì e venerdì alle 20:45. I martedì saranno dedicati ai più giovani, con film di animazione e avventura, mentre i venerdì offriranno agli adulti opere d’autore e storie ad alto impatto emotivo e sociale.

Tra i titoli più attesi figurano “Il Gatto con gli Stivali – L’ultimo desiderio”, “Le Follie dell’Imperatore”, “The Truman Show” e “Le Conseguenze dell’Amore” di Paolo Sorrentino. Ogni serata sarà anticipata da una breve introduzione della direttrice artistica, mentre il pubblico riceverà una scheda informativa con curiosità e spunti di lettura per approfondire la visione, sia prima che dopo la proiezione.

L’ingresso è gratuito, ma essendo la capienza limitata a 90 posti per serata, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a prenotazioni.monastero@gmail.com