Montevecchia, il coro Calauce incanta con il concerto di Natale

Applausi scroscianti ieri sera, domenica, per il concerto del coro Calauce

L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco nell’ambito di Natale a Montevecchia

MONTEVECCHIA – Atmosfera magica ieri sera, domenica, in chiesa parrocchiale durante il concerto di Natale del coro calolziese Calauce promosso dalla Pro Loco. Emozionato e soddisfatto il pubblico presente, che ha potuto apprezzare non solo le voci armoniose e coinvolgenti, ma anche la professionalità e la serietà dei cantori, diretti con piglio e vigore dal maestro Fabio Piazzalunga.

L’esibizione del coro, accompagnato dal pianista Fabio Locatelli, ha visto impegnati, come solisti, il soprano Hiroko Morita e il basso Paolo Massimo Targa. Nella prima parte del concerto sono stati proposti canti sacri, mentre nella seconda ed ultima parte canti natalizi che hanno coinvolto tutti.

Soddisfatti anche gli organizzatori che hanno potuto riscontrare una buona partecipazione ed esprimere le convinzione che il passaparola farà sì che le proposte in ripresa, in questo ultimo periodo mancate per via delle normative Covid, attireranno sempre più partecipanti e sapranno rendere onore ad eventi meritevoli come quello andato in scena ieri sera.