Montevecchia: in arrivo la proiezione fotografica sulla Patagonia e l’Altiplano Andino

Riccardo Agretti racconta due mesi di viaggio tra paesaggi mozzafiato e culture sudamericane

Appuntamento mercoledì 19 febbraio. Ingresso libero

MONTEVECCHIA – Dalla Patagonia ai deserti dell’Altiplano Andino, i paesaggi dell’America Meridionale continuano a stupire e affascinare chi li visita, tra spazi immensi, natura incontaminata e culture millenarie. Proprio questi scenari saranno al centro della proiezione fotografica “60 giorni in viaggio tra i paesaggi e la natura della Patagonia e i deserti dell’Altiplano Andino”, con la narrazione di Riccardo Agretti, in programma a Montevecchia presso la Casetta BIS in Via del Fontanile, 8.

Durante due mesi di viaggio in autonomia, Agretti ha esplorato luoghi straordinari: dalla baia dove Darwin riparò la chiglia della sua nave, oggi abitata da migliaia di pinguini, alle ambientazioni dei romanzi di Isabel Allende, fino ai boschi australi cantati da Pablo Neruda.

L’evento, che si terrà mercoledì 19 febbraio alle ore 21, offre ai visitatori un’immersione visiva e narrativa tra natura, storia e cultura sudamericana. L’ingresso è libero.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale dell’evento.