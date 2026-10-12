Monticello: giallo e noir protagonisti a Villa Greppi con “La passione per il delitto”

In programma 6 incontri, 18 autori e l’immancabile “pranzo in giallo”

Quella di domenica 18 ottobre è la venticinquesima edizione del festival dedicato alla narrativa poliziesca

MONTICELLO BRIANZA – “La passione per il delitto” torna a Villa Greppi per una nuova giornata nel segno del giallo e del noir: domenica 18 ottobre, l’ottocentesca villa di Monticello Brianza ospiterà la venticinquesima edizione del festival dedicato alla narrativa poliziesca, che negli anni è diventato un appuntamento consolidato e atteso per lettori, appassionati e curiosi, chiamati a incontrare da vicino alcuni tra i protagonisti più interessanti della scena letteraria italiana.

Dalle 11.30 alle 18.30, la giornata si articolerà in una intensa maratona di sei incontri a ingresso gratuito, con 18 autori tra scrittori, giornalisti e saggisti, pronti a condividere con il pubblico storie, personaggi, atmosfere e retroscena dei loro ultimi libri. A completare il programma, l’immancabile “pranzo in giallo”, offerto dall’organizzazione a tutti i presenti, occasione conviviale che negli anni è diventata parte integrante dello spirito del festival.

Ideato da Paola Pioppi, il festival è realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione La passione per il delitto e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, ente pubblico promotore di numerose rassegne culturali nel territorio della Brianza, proprietario della prestigiosa sede di Villa Greppi e finanziatore del festival, che si conferma una delle manifestazioni dedicate alla narrativa di genere più longeve in Italia, la cui prima edizione risale al lontano 2002.

“La passione per il delitto è un appuntamento fisso della programmazione culturale brianzola: un festival ideato e curato da Paola Pioppi e che per un’intera giornata colora di giallo Villa Greppi” commenta Giovanni Confalonieri, presidente Consorzio Villa Greppi. “Siamo lieti di poter proporre al pubblico del Consorzio e, in generale, dell’intero territorio un’iniziativa di così alto profilo, con ospiti di rilievo nazionale e un pubblico sempre numeroso e appassionato del genere noir”.

Gli fa eco Paola Pioppi, ideatrice e curatrice del festival: “Come ogni anno, desidero ringraziare fin d’ora gli scrittori, i moderatori e il pubblico che contribuiranno a dare vita a questa nuova edizione del festival, la venticinquesima. Un traguardo importante, raggiunto anche grazie alla solida collaborazione con il Consorzio, che racconta la fedeltà di tanti appassionati a una manifestazione nata e cresciuta a Villa Greppi e capace, nel tempo, di mantenere intatta la propria identità aprendosi al cambiamento. “La passione per il delitto” ha attraversato evoluzioni e trasformazioni, seguendo i mutamenti della narrativa e delle aspettative del pubblico, ma conservando sempre il piacere dell’incontro diretto tra chi scrive e chi legge. È proprio questa continuità, insieme alla capacità di rinnovarsi, che ci permette ancora oggi di ritrovarci e di guardare con entusiasmo alle prossime edizioni”.

Per l’apertura dell’edizione 2026, domenica 18 ottobre alle 11.30, la quotidianità si tinge di giallo con un dialogo a tre voci, condotto dalla giornalista Katia Trinca Colonel, con le narrazioni di Andrea Fazioli, Una piccola cosa proibita (Guanda), Rosa Teruzzi, Trappola nella nebbia (Sonzogno) e Filippo Venturi, I conti senza l’oste (Mondadori).

Alle 12.30 il tema si sposta sull’aspetto più psicologico del genere con un incontro condotto da Paolo Moretti e che vede come ospiti Piero Colaprico, Trilogia della città di M (Baldini e Castoldi), De Bellis & Fiorillo, A sparire sono sempre i migliori (Piemme), romanzo in uscita il 20 ottobre e presentato in anteprima al festival, Carmen Garofalo, La vittimologa (Piemme).

Alle 13.30, una pausa gustosa e conviviale attende tutti i partecipanti: il pranzo caratterizzato dai colori giallo e nero, simbolo dell’anima accogliente e popolare del festival, che ogni anno richiama un pubblico numeroso e appassionato.

Il pomeriggio riprende poi alle 14.30 con Mauro Cereda che guida un dialogo su storie più oscure, anche ambientate sul territorio brianzolo. Sul palco il trio formato da Michele Brambilla, con La signora Gisa è improvvisamente scomparsa (Baldini e Castoldi), Nicola Bronzino, con Omicidio al novantesimo (Piemme) e Franco Vanni, con Morte e miracoli del numero 3 (Baldini e Castoldi), guiderà il pubblico attraverso i racconti e nel vivo delle investigazioni.

Alle 15.30 ci si sposta in zone più soleggiate e marittime ma sempre misteriose, con Nicoletta Sipos che modera l’incontro con Antonio Boggio, Nero Mediterraneo (Mondadori), Gian Andrea Cerone, L’incertezza del domani (Guanda), Gaspare Grammatico, La mentalità del granchio (Mondadori).

Nella penultima tappa della giornata, alle 16.30, Marco Proserpio guida un incontro più profondo e articolato attraverso storie che vedono come protagonisti personaggi spezzati o feriti dal passato. A raccontare: Alessandro Bongiorni, Uomini a pezzi (Mondadori), Enrico Pandiani, I compagni di Ventura (Rizzoli), Orso Tosco, La malinconia del Tartufo (Rizzoli).

A concludere la ritmata giornata di delitti alle ore 17.30 Franca Villa che dialoga con Marco Badini, con Di rose e di lucciole, (Todaro), Emilio Martini (pseudonimo delle sorelle Elena e Michela Martignoni) con La maledizione di Perla Bonaparte (Corbaccio), Livia Sambrotta, con Fuoco (Sem), su misteri e delitti di provincia.

Per seguire gli incontri non è necessaria la prenotazione.