“Nò, inscì ghe semm nò!”, il 6 settembre sul palco L’Officina dei Sogni

MERATE – L’appuntamento è per sabato 6 settembre alle ore 21 al Cine Teatro Manzoni di Merate (via Papa Giovanni XXIII, 24). In scena la compagnia amatoriale “L’Officina dei Sogni” con lo spettacolo “Nò, inscì ghe semm nò!” (traduzione in dialetto milanese/brianzolo di Pietro Callegaro di “Così non vale” di Luciano Lunghi), commedia in due atti (biglietto unico: € 7; acquisto al momento, no prenotazione).

Alberto, politico locale, spinto dalla moglie Giulia decide di puntare al Parlamento e organizza un’intervista con Astrid, giornalista pungente, che potrebbe decretare il suo successo. Ma non ha fatto i conti con le arti magiche della sorella Bruna e alcuni imprevisti che renderanno la giornata indimenticabile! Tra scambi di posto, travestimenti e svenimenti Alberto riuscirà ad accaparrarsi una poltrona a Roma?