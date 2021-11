Si comincia venerdì sera in sala civica con la proiezione di “Come pietra paziente”

La rassegna “Insieme per le donne afghane” è a sostegno del progetto “Vite preziose”

OLGIATE – La proiezione di due film (uno alla presenza di esperte della situazione afghana e l’altra della regista) e uno spettacolo teatrale per sostenere l’iniziativa “Vite preziose”, volta a promuovere progetti a favore di donne afghane in difficoltà. E’ ricco il programma della rassegna “Insieme per le donne afghane”, promosso dallo sportello antiviolenza “Officina donna” di Olgiate Molgora insieme all’associazione “L’altra metà del cielo – telefono donna” di Merate e con la collaborazione del Cisda – Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afgane e il patrocinio dei comuni di Calco e Olgiate Molgora.

Si comincia venerdì 12 novembre in sala civica a Olgiate (viale Sommi Picenardi, a fianco della scuola primaria) con la proiezione del film “Come pietra paziente” in programma alle 20.45. Saranno presenti Manuela Farinelli e Graziella Mascheroni del Cisda che racconteranno l’attuale situazione dell’Afghanistan con particolare attenzione alla condizione femminile. Il venerdì successivo, 19 novembre, sarà la volta di “I am the revolution” alla presenza della regista Benedetta Argentieri. Venerdì 26 infine all’auditorium San Vigilio di Calco Michele Fiocchi porterà in scena “Coccodrilli”, spettacolo ispirato al libro di Fabio Geda sulla storia vera di Enaiatollah Akbari.

L’ingresso a tutti e tre gli spettacoli è gratuito con la gentile richiesta di sostenere il progetto Vite preziose a sostegno delle donne afghane in difficoltà. Prenotazione obbligatoria al link https://bit.ly/perLeDonneAfghane Ingresso con greenpass.