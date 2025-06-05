Olgiate, dal 13 giugno torna il Beolco fest con un ricco programma

In programma tre serate di spettacolo nella suggestiva corte di Beolco

In programma anche visite guidate della chiesina a cura di Ornella Ponzoni, un corso di bonsai con Luca Valagussa – tree vaset e una serata speciale con il gruppo La Campagnola

OLGIATE MOLGORA – Torna, dopo il successo delle scorse edizioni, il Beolco fest, manifestazione giunta ormai alla sesta edizione, capace non soltanto di offrire spettacoli di alto livello alla cittadinanza, ma anche di favorire il senso di partecipazione tra coloro che contribuiscono a rendere possibile l’iniziativa.

Ideato anche per permettere la fruizione di luoghi nascosti del territorio, non deputati alla cultura, la kermesse si contraddistingue per sapere coniugare professionisti e partecipazione attiva dei residenti, in un sapiente mix tra competenze, curiosità, disponibilità ed entusiasmo.

Ad aprire il ricco cartellone di appuntamenti una proposta originale, affidata a Luca Valagussa di Tree Vaset: sabato 13 giugno alle 20 si terrà infatti il laboratorio di bonsai per grandi e piccini: un’occasione per avvicinarsi ad un’arte affascinante e sobria, ricca di tradizione ma non per questo esclusiva ed elitaria.

TreeVaset nasce dall’idea che tutti possiamo fare Bonsai, ed è qui per dimostrarvelo.

Una piccola piantina, qualche attrezzo ed un paio di consigli giusti, e trasformerete una semplice piantina nel vostro primo Bonsai. Per la partecipazione è richiesto un contributo di 5 euro per i materiali.

A seguire, alle 21, “Ho sonno”, spettacolo per corpi, voci, suoni di e con Vittorio Ondedei e Giulio Escalona che condurranno il pubblico in un monologo tra ninne nanne, nonne dolci e un po’ crudeli, dittatori, babilonesi, Macbeth e non solo.

Venerdì 20 giugno seconda serata del Beolco Fest con la visita guidata alla chiesina della frazione a cura di Ornella Ponzoni. A seguire, alle 21, “Merluzzo al forno” commedia in tre atti per la regia di Giuliano Gariboldi. Su palco si alterneranno Giuliana Atepi, Sara Conti, Lorenzo Corengia, Giorgio Mariani ed Emiliano Zatelli in una piéce collaudata e capace ogni volta di strappare applausi e risate.

Terzo e ultimo appuntamento con la rassegna venerdì 27 giugno alle 21 con il reading in musica “Il curioso caso di Benjamin Button” affidato alla voce narrante di Stefano Panzeri e al clarinetto di Alberto Longhi. Alle 22 gran finale con il concerto della Campagnola diretta dal maestro Valter Sala: spettacolo folcloristico a cura della Campagnola di Olgiate Molgora e dei Firlinfeu Renzo e Lucia di Lecco. A seguire rinfresco.

Nel cartellone, stilato selezionando i professionisti più apprezzati nel panorama nazionale e le compagnie locali più seguite, è inserita anche la serata con la tradizionale festa di Beolco, organizzata da tutti i residenti, in collaborazione con la Parrocchia, per sabato 28 giugno. Il programma prevede la celebrazione della messa alle 20 e, a seguire, tombolata gastronomica, patatine, anguria e salamelle.

Il Beolco Fest è inserito nell’ambito di Teatro in Corte, rassegna intercomunale in collaborazione tra Cernusco Lombardone e Olgiate Molgora.

Il coordinamento e l’organizzazione sono affidati all’ associazione La Sarabanda mentre l’ideazione, partorita nel periodo più buio del Covid, porta la firma di Michela Mannari e Corinna Ravasi con Stefano Panzeri.

La rassegna è realizzata con la collaborazione di Ronzinante di Merate, con il contributo del Comune di Olgiate Molgora e della Fondazione Comunitaria del Lecchese e con l’amichevole sostegno del gruppo La Campagnola, di Tree vaset e di Panificio Tamandi Merate.

Da segnalare che ogni sera, a partire dalle 20, sarà possibile gustarsi un aperitivo in piazzetta. La partecipazione agli spettacoli è sempre gratuita, ma la prenotazione è necessaria scrivendo a beolco975@gmail.com