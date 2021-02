Olgiate, ecco i progetti vincitori del bando Cultura promosso dal Comune

Teatro, musica, cabaret e spettacoli per i bambini nel ricco menù dei progetti finanziati dall’amministrazione comunale

L’assessore Fratangeli: “Un segno di vicinanza e sostegno a un settore importante, fortemente penalizzato dalle restrizioni Covid”

OLGIATE – Dagli spettacoli per bambini al teatro, passando per la musica e il cabaret. Si sono rivolti ad ambiti diversi i quattro progetti vincitori del bando promosso dal Comune di Olgiate per sostenere un settore, quello della cultura, fortemente penalizzato dalle restrizioni imposte dal contenimento del coronavirus.

“Abbiamo voluto prevedere un sostegno a chi, cittadini olgiatesi o associazioni con sede in paese, propone e realizza iniziative e manifestazioni culturali in tutte le diverse sfaccettature sapendo che la cultura può essere uno strumento di rilancio e di benessere per i cittadini alle prese con le tante difficoltà legate all’epidemia in corso” ha puntualizzato l’assessore Matteo Fratangeli durante la conferenza online tenuta sabato pomeriggio.

Ciascun vincitore del bando ha presentato il proprio progetto. Così Loredana Valsecchi e Giulia Castelnuovo, a nome dell’associazione La Sarabanda, hanno illustrato i tre spettacoli che verranno trasmessi in streaming a partire dal 28 febbraio. Si tratta di tre appuntamenti rivolti ai più piccoli. Si parte con l’immancabile “Favole al telefono” di Gianni Rodari per passare poi a “Il gatto con gli stivali” in agenda il 6 marzo mentre l’ultimo spettacolo, condito con giochi interattivi e domande per gli spettatori, sarà “L’ammalia fuoco”.

L’attore Stefano Panzeri, tra gli organizzatori della riuscita Beolco Fest la scorsa estate e della rassegna R-Esistibile teatro, ha invece parlato del progetto “Semi”, basato sulla biografia dell’agronomo russo Nicolaj Ivanovich Vaviliov, a cui si deve la nascita del primo istituto dei semi a Leningrado. Il racconto, in due puntate, parlerà quindi di ambiente, natura, cibo e rapporto con la terra e verrà trasmesso in diretta streaming dal vivaio Ferrario situato nella frazione di Beolco.

E’ un progetto di musica e contaminazione culturale quello portato avanti invece da Cecilia Fumanelli, vocalist del gruppo Dona Flor che ha in programma uno spettacolo in occasione dell’8 marzo, la festa della donna con il coro Wild flowers. L’altro concerto, previsto per la metà di aprile, sempre in streaming, verrà trasmesso probabilmente dalla corte di Porchera, dove negli anni passati era presente una vecchia osteria.

Si chiama infine Olgiate bizzarro il quarto progetto finanziato dal Comune: l’idea di Nicola Bruni, ideatore di Spazio Bizzarro, è quello di coinvolgere gli artisti, soprattutto quelli che si occupano di circo e teatro di strada, fortemente penalizzati dalle chiusure, in uno spettacolo tipo cabaret che dia spazio quindi anche a queste forme artistiche.

Tutti i vincitori hanno espresso un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale per la vicinanza mostrata con il bando che va a sostenere un mondo importante e prezioso come quello della cultura.

Il calendario delle iniziative verrà pubblicizzato dai promotori attraverso i propri canali informativi e rilanciato dal Comune. Gli spettacoli verranno trasmessi sulla piattaforma zoom previa iscrizione e si valuterà poi l’eventuale condivisione sui canali social in base alla disponibilità degli operatori.