Appuntamento sabato 8 maggio alle 16.30 nel cortile esterno della scuola media di Olgiate

“Cabaret bizzarro” è uno spettacolo adatto a tutta la famiglia con performance rocambolesche di circo contemporaneo

OLGIATE – Rocambolesche performance di circo contemporaneo, che lasceranno il pubblico senza fiato. E’ questo il menù di “Cabaret bizzarro”, lo spettacolo, adatto a tutta la famiglie e a tutte le età, in programma sabato 8 maggio alle 16.30 nel cortile esterno della scuola secondaria di via Mirasole. In scena gli artisti di Spaziobizzarro, guidati da un presentatore d’eccellenza, che saranno capaci, con le loro performance, di incantare il pubblico. Con Nicola Bruni, Barbara Confalonieri, Diego Draghi e Stefano Papia.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, chiamando la Biblioteca Comunale allo 039/99.11.254. In caso di pioggia lo spettacolo verrà trasmesso in streaming sulla pagina FB di SpazioBizzarro. L’iniziativa è promossa all’interno del “bando per la presentazione di progetti nell’ambito della cultura e dello spettacolo” dell’assessorato alla Cultura del Comune di Olgiate Molgora.